Teamsprinters kregen nieuwe WK-titel niet cadeau: “Moest uit de tenen komen”

De Nederlandse teamsprinters zijn voor het vierde jaar op rij wereldkampioen geworden. Woensdag rekenden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in de finale af met thuisland Frankrijk, maar heel soepel verliep de avond niet voor de sprinters. “Dit is een van de meest bevochten titels die we hebben gehaald”, noemt starter Van den Berg het bij de NOS.

“Het is de derde van dit jaar, dus het plaatje is complet voor de teamsprint”, doelt Van den Berg op de winnende reeks tijdens de Olympische Spelen, het EK baanwielrennen en nu het WK baanwielrennen. “Maar het kwam wel uit de grote teen. Dat is te zien aan de tijden die we gefietst hebben. Maar in de finale laten we zien dat we ons mannetje staan en een 41’er eruit klappen.”

Lavreysen kan zich daarin vinden. “De focus is iets minder dan op de Spelen, dat merk je wel. Alleen de eerste en de tweede ritten liepen allebei niet zoals het moest. We hadden ook een keer last van een valse start van de Japanners, maar dat losten het goed op. Alleen je ziet dan wel dat de Fransen dichterbij komen. Alles moet kloppen om weer te winnen. Ik vond het mooi dat we in de finale toch even onze rug rechtten”, aldus de sprinter.

In 2018, 2019, 2020 en 2021 is Nederland nu wereldkampioen op de teamsprint bij de mannen, tot tevredenheid van Hoogland. “Daarom gingen we hier van start”, zegt de afmaker. “In de kwalificatie was het even wennen, want de baan is vrij moeilijk, met gekke bochten. In de tweede ronde zaten wat foutjes, maar gelukkig hebben we in de finale laten zien wat we kunnen en dat we er gewoon zijn.”