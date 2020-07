Teambaas Vinokourov gelooft in Olympische droom Alexey Lutsenko donderdag 9 juli 2020 om 14:44

Alexey Lutsenko hoopt volgend jaar in Tokio een gooi te doen naar de Olympische titel. Alexander Vinokourov, winnaar van Olympisch goud in Londen, gelooft in de kansen van zijn landgenoot. “Waarom niet? Waar een wil is, is een weg.”

Lutsenko liet voor het verplaatsen van de Olympische Spelen, vanwege de uitbraak van de coronacrisis, al weten dat alles moet wijken voor de wegwedstrijd in Tokio. “Daar wil ik echt in topvorm zijn om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.” Het parcours lijkt op het eerste gezicht iets voor de klimmers, maar Vinokourov vlakt Lutsenko zeker niet uit.

“Ik vind het niet echt een parcours voor klimmers”, zo vertelt de teambaas van Astana. “En dan nog, Alexey heeft de laatste jaren ontzettend hard gewerkt aan zijn klimcapaciteiten en al enkele serieuze stappen gezet. Ik was zelf ook niet een geboren klimmer, maar wist tijdens mijn carrière wel de Vuelta a España te winnen en het Tourpodium te halen.”

Lutsenko maakte voor de coronabreak nog indruk bergop. Zo eindigde hij, na een tweede plek in de zwaarste etappe naar de Mont Ventoux, als derde in de Tour de la Provence. In de daaropvolgende UAE Tour (derde in het eindklassement) leek hij op de flanken van Jebel Hafeet op weg naar de ritzege, maar bleek Tadej Pogačar nog net iets sneller.

Open wedstrijd

Kazachstan mag slechts drie renners afvaardigen voor de Olympische wegwedstrijd in Japan, maar dit is volgens Vinokourov geen probleem. “Ze werken tijdens de Spelen sowieso met kleinere selecties, om zo voorspelbaarheid tegen te gaan. Dit betekent dat we een open wedstrijd zullen krijgen.” Lutsenko richt zich dit seizoen nog op de Italiaanse klassiekers en de Tour.