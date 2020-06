Team Sunweb stapt over op wit-zwarte outfits zaterdag 13 juni 2020 om 11:11

Team Sunweb heeft een nieuwe kleurstelling bekendgemaakt, waarin zowel de mannen, vrouwen als de ontwikkelingsploeg het tweede deel van het seizoen gaan afwerken. De rood-witte tenues maken plaats voor overwegend wit-zwarte truitjes.

Het nieuwe ontwerp heeft een witte kleur met de kenmerkende twee strepen, aan zowel de voor- als de achterkant, over de lengte van de shirts. “Mensen over de hele wereld maken moeilijke tijden door. Maar veerkracht, innovatie en mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, creëren geleidelijk nieuwe kansen. Laten we deze kansen omarmen zoals ze komen, wat een positieve energie en een frisse blik biedt aan mensen over de hele wereld”, aldus de ploeg.

Team Sunweb koerste sinds 2019 in hoofdzakelijk rode outfits, maar in de twee jaar daarvoor reed de ploeg ook al in wit-zwarte kledij in het peloton.

