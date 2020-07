Team Sunweb rekent in ‘stoffige’ Strade Bianche op Benoot en Kragh Andersen maandag 27 juli 2020 om 15:10

De Strade Bianche is zaterdag de eerste wedstrijd voor Team Sunweb sinds de uitbraak van het coronavirus. De Duitse WorldTour-ploeg mikt in de Toscaanse wedstrijd over onverharde op Søren Kragh Andersen en oud-winnaar Tiesj Benoot.

Team Sunweb heeft zich de afgelopen weken voorbereid in Oostenrijk, waar ze een volledig hotel tot hun beschikking hadden. Ploegleider Marc Reef zegt dat zijn team na het trainingskamp er klaar voor is om weer te koersen. “Het gaat een speciale editie van deze wedstrijd worden nu het in de zomer plaatsvindt. Er worden hoge temperaturen voorspeld en de gravelsecties zullen stoffig zijn. Dat zal van invloed zijn op de koers.”

Reef voorspelt dat de koers vanaf de zevende onverharde strook zal losbarsten. “We moeten bij de les zijn en het initiatief nemen als wij voelen dat het moment daar is. Met Tiesj hebben we een oud-winnaar (2018, red.) aan de startlijn en naast hem staat Søren. De rest van het team heeft als doel de kopmannen tot diep in de wedstrijd bij te staan.”

Team Sunweb voor Strade Bianche 2020

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Nicholas Roche

Jasha Sütterlin