Team Sunweb met Kelderman en Matthews naar Ronde van Lombardije dinsdag 11 augustus 2020 om 16:03

Team Sunweb heeft zijn selectie op papier voor de Ronde van Lombardije van aanstaande zaterdag. De Duitse ploeg rekent op Wilco Kelderman en Michael Matthews. “Beide renners hebben laten zien in vorm te zijn”, zo vertelt ploegleider Luke Roberts.

Kelderman reed afgelopen weekend nog naar een zevende plaats in de Ronde van Polen. Voor de Nederlandse klimmer is het niet de eerste keer dat hij aan de start staat van de Ronde van Lombardije. Kelderman werd drie jaar geleden nog achttiende in Lombardije, wat tot nu toe ook zijn beste uitslag is.

Matthews reed nog maar een wedstrijd sinds de coronabreak, maar de Australische sprinter werd afgelopen zaterdag wel meteen derde in Milaan-San Remo. De vraag is of Matthews ook kan schitteren in een zware klimklassieker als de Ronde van Lombardije. Hij reed in het verleden wel naar top 10-noteringen in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.

De selectie bestaat verder uit Nico Denz, Chad Haga, Chris Hamilton, Florian Stork en Jai Hindley. Die laatste kan wellicht verrassen in de Ronde van Lombardije. Hindley won dit jaar de Herald Sun Tour en werd in aanloop naar de Italiaanse klassieker veertiende in de Ronde van Polen.

Selectie Team Sunweb voor Ronde van Lombardije (15 augustus)

Nico Denz

Chad Haga

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Michael Matthews

Florian Stork