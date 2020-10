Team Sunweb met Benoot en Bol naar Gent-Wevelgem donderdag 8 oktober 2020 om 15:20

Team Sunweb is klaar voor de klassiekers Gent-Wevelgem en Parijs-Tours. In België rekent de ploeg onder meer op Tiesj Benoot en Cees Bol, Søren Kragh Andersen hoopt zondag dan weer voor de tweede keer Parijs-Tours op zijn naam te schrijven.

Team Sunweb rekent voor Gent-Wevelgem, naast Benoot en Bol, op de volgende vijf renners: Nikias Arndt, de beloftevolle sprinters Alberto Dainese en Max Kanter, seizoensrevelatie Nils Eekhoff en Jasha Sütterlin. “Het parcours is flink gewijzigd, maar de Kemmelberg en de plugstreets zullen ook dit jaar weer een centrale rol spelen”, aldus ploegleider Marc Reef.

“We willen na een succesvolle periode in de Ardennenklassiekers ook goed presteren in Gent-Wevelgem. We hopen met verschillende renners te beginnen aan de finale, zodat we meerdere kaarten hebben om mee te spelen. Tiesj is met goede benen uit de Tour de France gekomen. Als de wedstrijd in een groepsspurt eindigt, hebben we met Cees iemand om uit te spelen.”

Parijs-Tours

Team Sunweb trekt met een duidelijke kopman naar Parijs-Tours. Søren Kragh Andersen won onlangs nog twee etappes in de Tour de France en in de BinckBank Tour was er een indrukwekkende Mathieu van der Poel voor nodig om de Deen van eindwinst te houden. De 26-jarige Kragh Andersen won twee jaar geleden al eens in Tours.

De oud-winnaar is ook meteen de meest ervaren renner binnen de ploeg. Leon Heinschke, Niklas Märkl en Martin Salmon zorgen voor de Duitse inbreng, terwijl ook Casper Pedersen en Joris Nieuwenhuis deel uitmaken van de selectie. De renners krijgen in de finale meerdere onverharde stroken en klimmetjes voor hun kiezen, spek naar de bek van veldrijder Nieuwenhuis.

Selectie voor Gent-Wevelgem (11 oktober)

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Alberto Dainese

Nils Eekhoff

Max Kanter

Jasha Sütterlin

Selectie voor Parijs-Tours (11 oktober)

Søren Kragh Andersen

Leon Heinschke

Niklas Märkl

Joris Nieuwenhuis

Casper Pedersen

Martin Salmon