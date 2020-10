Team Sunweb: “De situatie van Chris Hamilton is anders dan die van Tiesj Benoot” dinsdag 13 oktober 2020 om 13:36

Waarom houdt Team Sunweb haar renner Chris Hamilton (kamergenoot van de op Covid-19 positief geteste Michael Matthews) ín de Giro d’Italia, terwijl Tiesj Benoot (die met de positief geteste Jan Bakelants aan één tafel zat tijdens een tv-programma) wél forfait moest geven voor Gent-Wevelgem? “Rittenkoersen zijn anders dan eendagswedstrijden”, klinkt het.

De vraag die u hierboven leest, is er een die veel wielervolgers zich deze middag reeds stelden. Zeker toen bekend werd dat Jumbo-Visma wel besliste de Giro te verlaten. “In de Giro wordt al geopereerd binnen een bubbel sinds de start”, klinkt het vanuit Team Sunweb. “En worden alle renners en stafleden op reguliere basis in die samenstelling getest.”

“Bij eendagswedstrijden ligt dat anders, omdat de ploeg meestal voor slechts twee dagen samenkomt. Daarom wordt er twee keer getest: een keer zes dagen voor de wedstrijd en een keer drie dagen voor de koers. Als dan blijkt dat gedurende deze periode ‘contact’ is geweest met een positief geval, dan moet je ieder risico willen vermijden. Tijdens een grote ronde wordt het UCI health protocol gevolgd, zitten de renners al in die bubbel en handelen we op basis van testuitslagen.”