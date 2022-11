Team SD Worx slachtoffer van fietsendiefstal

Team SD Worx is onaangenaam verrast in aanloop naar het nieuwe seizoen. De succesvolle vrouwenformatie is namelijk het slachtoffer geworden van fietsendiefstal.

Er zijn meerdere tijdrit, weg- en speciale Parijs-Roubaix-fietsen gestolen, zo laat de ploeg weten via social media.

Fietsendiefstal komt vaker voor in de professionele wielersport. Zo werden maar liefst twintig fietsen gestolen van de Italiaanse baanploeg tijdens het WK baanwielrennen van 2021 in Roubaix. Een maand eerder waren de vrouwen van BikeExchange slachtoffer van fietsendiefstal tijdens de Tour de l’Ardèche.

Ook Geraint Thomas en Iván García werden niet zo lang geleden bestolen van hun fiets, toen zij tijdens een trainingsronde een koffiestop hielden. Thomas overkwam dat in de Franse plaats Menton. García werd onaangenaam verrast in Girona.

Team SD Worx is the victim of a brutal burglary.

Please be on the lookout for our TT-bikes, road-bikes and Roubaix-bikes, which has been stolen.

Please share this message! Thx a lot for your help! pic.twitter.com/Sdaf2sUm20

— Team SD Worx (@teamsdworx) November 16, 2022