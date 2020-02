Team Monti maakt een kruis over continentale ambities donderdag 13 februari 2020 om 19:27

Team Monti zal dit jaar niet als continentale opleidingsploeg door het leven gaan, zo heeft grote baas Tony Monti laten weten in een perscommuniqué. Vorige zomer maakte Patrick Lefevere, teammanager bij Deceuninck-Quick-Step, bekend dat hij met een nieuwe Italiaanse continentale ploeg zou gaan samenwerken.

Lefevere wilde met Team Monti de grootste talenten opleiden voor de hoofdmacht van Deceuninck-Quick-Step. Zo werden een aantal toptalenten vastgelegd met Stefan Bissegger, Michele Gazzoli en Reuben Thompson. Ook Stefano Museeuw, de zoon van Johan, kreeg een plekje in de ploeg. In januari hoorden we echter al onheilspellende berichten over de toekomst van de formatie.

Zo sijpelden er geruchten door dat de ploeg niet voldoende financiële draagkracht zou hebben. “Ik weet het ook niet meer”, zo vertelde Lefevere begin dit jaar. “Maar sowieso mogen we spreken van een valse start. Ik heb in elk geval de leveringen van materiaal laten stopzetten. Van Specialized-fietsen tot kledij, brillen en helmen. Ik bestelde en zij betalen mij de facturen terug.”

Tenminste, dat was de afspraak. Maar die wordt niet nageleefd en dat sleept nu al een hele poos aan. Ik heb momenteel al 150.000 tot 200.000 euro aan kosten gemaakt. Ik zie het niet zitten om dat nog verder op te laten lopen. Het komt wel in orde, proberen ze mij te overtuigen. Maar ik ben het vertrouwen verloren.”

“Ik hoop in 2021 mijn plannen te verwezenlijken”

Vandaag maakte Monti bekend dat hij definitief een einde heeft gemaakt aan de continentale plannen. “Ik ben me bewust van de moeilijke situatie waarin de renners en het personeel zich nu bevinden. Ik neem nu een sabbatical en hoop in 2021 wel de plannen te verwezenlijken. Ik hoop tegen die tijd partners te vinden die in het project geloven.”

De ploeg zal dit seizoen wel actief blijven in het juniorencircuit. “Ik weet dat er veel leugens zullen worden geschreven over deze zaak, maar ik heb een paar mensen die in mij geloven.”