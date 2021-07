Team Jumbo-Visma maakt zijn fietsen schoon met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

Ad

De vraag naar milieuvriendelijke opties om de fiets te onderhouden groeit ook onder de mechaniekers in het profpeloton. Het Nederlandse Dynamic speelt hierop in met een nieuwe, biologisch afbreekbare reiniger voor de complete fiets: Bio Filth Fighter. Deze fietsreiniger zien we inmiddels terug tijdens de Tour de France, onder andere de fietsen van Team Jumbo-Visma worden na iedere etappe gepoetst met Bio Filth Fighter.

Vraag naar biologische fietsonderhoudsproducten neemt toe

Een fietsreiniger wordt gezien als één van de essentiële producten voor het onderhoud van racefietsen, gravelbikes en MTB’s. Steeds meer consumenten en mechaniekers van profteams zijn op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor schadelijke fietsreinigers. Binnen het peloton is het gebruikelijk om alle fietsen volledig te poetsen na iedere etappe zodat het materiaal in topconditie blijft, met een standaard reinigingsproduct heeft dit een aanzienlijk negatief effect op mens en milieu.

Dynamic speelt hierop in door milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Zo zijn er afgelopen maanden twee biologisch afbreekbare fietsreinigers toegevoegd aan het assortiment: Dirt Destroy foam spray en de fietsreiniger Bio Filth Fighter. Met Speed Potion Wax en Slick Wax heeft Dynamic eerder al laten zien dat ook prestatiegerichte smeermiddelen voor de ketting milieuvriendelijk kunnen zijn. Hierdoor kunnen teams zoals Jumbo-Visma waar performance de hoogste prioriteit heeft, topproducten gebruiken zonder dat deze schadelijk zijn voor de omgeving.

Biologisch afbreekbare fietsreiniger

Bij een keuze voor een fietsreiniger is het van belang dat deze krachtig genoeg is om de fiets ook na een rit in slechte omstandigheden snel schoon te krijgen. Daarnaast moet de reiniger lagers en andere gevoelige fietsonderdelen niet aantasten. De formule van Bio Filth Fighter is geoptimaliseerd om het vuil, zoals stof, modder of olieresten, gemakkelijk van je fiets te verwijderen. De krachtige fietsreiniger tast de coating van het frame niet aan en onderdelen van rubber en andere materialen worden niet beschadigd. De reiniger is daarom 100% veilig te gebruiken op onder andere aluminium en carbon frames.

Daarnaast is het een groot voordeel dat Bio Filth Fighter volledig biologisch afbreekbaar is en geen schadelijke chemische stoffen bevat. Vaak komen schoonmaakmiddelen in de natuur terecht als de fiets na het schoonmaken wordt afgespoten met water, bij een bio reiniger is dit niet schadelijk. Hierdoor kun je je fiets zonder problemen schoonmaken in je tuin of op gras.

Ook voor je eigen gezondheid is het verstandig om voor een bio reiniger te kiezen. De chemische stoffen in reguliere fietsreinigers kunnen huidirritaties of luchtwegproblemen opleveren. Bij een milieuvriendelijke reiniger is de kans op hierop een stuk kleiner.

Bio Filth Fighter in gebruik

De Bio Filth Fighter wordt geleverd met een handige spuitkop waarmee de fietsreiniger gemakkelijk aangebracht kan worden. Na het afspoelen van de fiets met water, wordt de reiniger direct op het frame en de onderdelen van de fiets gesprayd. Bio Filth Fighter is ook geschikt voor het schoonmaken van een licht vervuilde aandrijflijn, waardoor vaak geen aparte ontvetter voor de ketting nodig is.

Laat de fietsreiniger enkele minuten inwerken en maak de fiets verder schoon met een borstel, spons of washandschoen. Bio Filth Fighter helpt om zowel lichte vervuiling als hardnekkig vuil te laten verdwijnen. Spoel tot slot de fiets af met water. Met de andere producten van Dynamic kun je vervolgens je fiets voorzien van een beschermende finish en de ketting smeren. De Bio Allround lube en de waxen van Dynamic zijn biologische opties.

Voordeliger

Met een prijs van €9,99 voor de 1L verpakking is Dynamic Bio Filth Fighter voordeliger dan andere, niet biologische alternatieven. Er zijn geen gevarentekens te vinden op de verpakking, het product is volledig veilig. De producten zijn verkrijgbaar bij diverse dealers en via dynamicbikecare.com.

Verantwoording:

Dynamic Bike Care is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform.