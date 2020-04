Team Ineos vestigt nieuw record op Zwift met eRace maandag 13 april 2020 om 09:12

De Team Ineos eRace heeft gisteren voor een nieuw record gezorgd op Zwift. Het indoor fietsplatform noteerde 15.530 deelnemers voor het evenement.

Volgens Zwift deden nog nooit eerder zoveel deelnemers mee aan hetzelfde evenement op het platform. Team Ineos organiseerde gisteren een virtuele wedstrijd waar iedereen op het platform aan kon deelnemen.

De selectie van Team Ineos was voor de 28 kilometer lange wedstrijd opgedeeld in zes teams. Na ruim 58 minuten kwam wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis als eerste over de finish.

Door de uitbraak van het coronavirus is het in veel landen verboden om buiten te fietsen. Veel wielrenners kiezen daarom voor indoor fietsplatforms als Zwift.

Het nieuwe nieuwe record betreft het aantal deelnemers voor één evenement. Eind maart werd een officieus record gezet voor de meeste online Zwifters op hetzelfde moment. De website Zwiftinsider heeft een screenshot van 29 maart, waarop te zien is dat 28.305 leden online zijn. Zwift kiest er momenteel voor de cijfers niet te bevestigen.