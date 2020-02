Team Ineos rekent op Froome en debuterende Amador in UAE Tour donderdag 20 februari 2020 om 17:17

Team Ineos heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de aankomende UAE Tour. De Britse sterrenformatie liet eerder al weten dat de wedstrijd in het teken staat van de terugkeer van Chris Froome, maar verder zal ook Andrey Amador zijn debuut maken voor de ploeg van manager Dave Brailsford.

Het is voor Froome de eerste wedstrijd sinds zijn zware val in het Critérium du Dauphiné. De ervaren ronderenner crashte tijdens de verkenning van de individuele tijdrit en brak daarbij zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en meerdere ribben. Froome is na een lange revalidatie weer fit genoeg om wedstrijden te rijden.

Voor Amador is het dan weer zijn eerste wedstrijd voor Team Ineos. De Costa Ricaan was de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws, maar kan zich na een veelbesproken transfer weer volledig focussen op de wielersport. Verder is het uitkijken naar Eddie Dunbar. De beloftevolle Ier werd onlangs zesde in de Tour de la Provence.

Carlos Rodríguez

De selectie wordt aangevuld met Michał Gołaś, Salvatore Puccio, Christian Knees en de piepjonge Carlos Rodríguez. De slechts 19-jarige Spanjaard maakt zondag zijn debuut op het allerhoogste niveau. “Ze willen hem heel rustig brengen en dus zal Carlos heel weinig koersen afwerken”, zo vertelde Dylan van Baarle eerder aan WielerFlits.

De tweede editie van de UAE Tour telt dit jaar zes etappes. De renners finishen onder meer op de steile Hatta Dam, terwijl er ook twee aankomsten zijn gepland op Jebel Hafeet. Vorig jaar ging de zege naar Primož Roglič, maar de Sloveen van Jumbo-Visma is dit keer niet van de partij.

Selectie Team Ineos voor UAE Tour (23-29 februari)

Andrey Amador

Eddie Dunbar

Chris Froome

Michał Gołaś

Christian Knees

Salvatore Puccio

Carlos Rodríguez