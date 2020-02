Piepjonge Rodríguez (19) debuteert voor Team Ineos in UAE Tour donderdag 20 februari 2020 om 15:39

Carlos Rodríguez maakt komend weekend zijn debuut in de WorldTour. Aan de zijde van onder meer Chris Froome zal hij voor het eerst zijn opwachting maken. De exponent van Kometa-Xstra slaat de beloftencategorie over en zal meteen op het hoogste niveau terechtkomen. “Ze willen hem rustig brengen”, zo gaf kersvers ploeggenoot Dylan van Baarle eerder al aan.

Rodríguez moet nog ontdekken waar zijn kracht ligt, al denkt men bij Team Ineos dat hij gemaakt is voor het rondewerk. “Ik heb gehoord dat hij wielrennen en studeren gaat combineren”, vertelt Van Baarle over hem. “Ze willen hem heel rustig brengen en dus zal Carlos heel weinig koersen afwerken.” Een van de koersen die wel op het programma staat is dus de UAE Tour.

Iemand die Rodríguez goed kent en van nabij heeft meegemaakt is Ivan Basso. De tweevoudig Giro d’Italia-winnaar had de jonge Spanjaard vorig jaar onder zijn hoede bij Kometa-Xstra. “Hij klimt erg goed, maar anderzijds is hij ook weer niet een pure klimmer”, zegt Basso. “We moeten zien hoe dat zich ontwikkelt. Hij is erg compleet, maar vergelijk hem alsjeblieft niet met Remco Evenepoel. Dat is het perfecte voorbeeld van de buitencategorie.”

“Ik voorzie geen problemen voor Carlos”

“Carlos heeft tijd nodig”, gaat de Italiaan verder. “Als je zo jong bent, kan het twee kanten op. Of je koerst eerst twee of drie jaar bij een kleinere ploeg met een voorcontract bij een groot team, of je stapt meteen over naar de grote ploeg en die geeft je een heel licht wedstrijdprogramma. Ik heb veel respect voor Team Ineos, omdat ze weten wat ze met renners doen. Ik voorzie voor Carlos dan ook geen problemen.”

De UAE Tour start op zondag 23 februari. Houd WielerFlits in de gaten voor de Volg Hier’s en onze voorbeschouwing.