Team DSM ziet Max Kanter vallen: “Jammer, maar gelukkig haalde hij heelhuids de finish”

Max Kanter was de sprinter van dienst voor Team DSM in de tiende etappe van de Giro d’Italia, maar de jonge Duitser kwam in de laatste kilometer ten val. Ploegleider Matt Winston bevestigt dat het goed gaat met Kanter. “Het is jammer dat hij is gevallen, maar het goede nieuws is dat hij weer opstond en heelhuids de finish haalde”, aldus Winston.

“We hebben goed teamwork laten zien vandaag, met als doel om Max goed af te zetten voor de sprint. De jongens zaten goed samen en gepositioneerd voor de finale”, gaat de ploegleider verder. Door de val van Kanter bleef Team DSM zonder top-10-plek. Wel werd Nikias Arndt elfde in de straten van Foligno.

“We kwamen goed over de klimmetjes en brachten Romain Bardet veilig naar de finish”, reageert Arndt daar zelf op. “We hadden ook een goede lead-out, maar helaas lag Max bij een valpartij dus raakten we hem kwijt in de laatste kilometer. Maar ik zag een ploeg die goed samen reed. We zijn in vorm en kijken uit naar de eerste rustdag, maar ook naar de tweede en de derde week.”