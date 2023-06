Team DSM wil topsprinter aantrekken: “We beschikken nog niet over dé afmaker”

Team DSM is momenteel op zoek naar een nieuwe topsprinter. In gesprek met De Telegraaf heeft Iwan Spekenbrink bevestigd dat de ploeg interesse heeft in onder meer Olav Kooij en Fabio Jakobsen, die beiden einde contract zijn. “Het klopt dat we op dit moment kijken naar een sprinter die al zeker overwinningen kan behalen”, zei de ploegmanager van het Nederlandse WorldTeam.

“We kunnen een geweldige sprinttrein neerzetten, maar beschikken op dit moment nog niet over dé afmaker”, aldus Spekenbrink. “Topsprinters zien ook dat onze renners elke keer onze sprinter afleveren op de plek waar ze zelf zitten of hadden willen zitten. Een samenwerking kan beiden veel brengen. Maar wel in het kader van die pure topsportbeleving; met gearriveerde renners, jonge renners, en alle andere professionals die met veel plezier beter willen worden, steeds willen blijven leren en het maximale uit zichzelf willen halen.”

Renners behouden

In het verleden liet Team DSM meermaals sterkhouders gaan, maar de ploeg beschikt nu over enkele renners en rensters die het graag wil behouden. “We hebben ook renners die we wel als afmaker voor de toekomst zien en die we zeker niet willen laten gaan. Denk aan Charlotte Kool, Juliette Labous en aan een sprinter als Casper van Uden, die we absoluut de tijd willen geven om een constante sprintfactor te worden.”

“Maar ook voor de klassementen hebben we met Max Poole en Oscar Onley renners binnen de ploeg die qua talent, persoonlijke eigenschappen, topsportbeleving en een heel pallet aan vaardigheden alles in zich hebben om de top te halen. Die hebben we dus wel heel bewust vroegtijdig voor de lange termijn vastgelegd. Dat er renners vertrekken als Thymen Arensman, Jai Hindley en Michael Storer betekent ook dat er ruimte komt voor andere renners. Want die ruimte geven wij jong talent altijd.”

Sportieve hoogtepunten vertrekkers

Spekenbrink stelt dat je niet iedereen bij de ploeg kunt houden. “Dan hoef je ook niet te scouten naar nieuw talent en kun je geen gerichte versterkingen aantrekken; en dát doen we nu eenmaal erg goed, met een toegewijd team. Ik vind ook dat het niet zo heel vaak voorkomt dat renners na een verblijf bij ons nog hun sportieve hoogtepunt beleven.”