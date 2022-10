Team DSM versterkt zich met Sean Flynn

Sean Flynn maakt komend jaar zijn profdebuut bij Team DSM. De 22-jarige Schot tekent een contract dat hem minstens voor twee jaar aan het Nederlandse WorldTeam bindt, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. Hij komt over van de Zwitserse Continental-ploeg Tudor en staat te boek als een allrounder met een sterk eindschot.

Flynn komt oorspronkelijk uit het mountainbiken. Hij reed een aantal Wereldbekers crosscountry en verdedigde de kleuren van Groot-Brittannië op verschillende kampioenschappen. Bij de junioren werd hij in 2018 zelfs Brits kampioen op de mountainbike, maar ook op de crossfiets. Hij versloeg daar de latere wereldkampioen Ben Tulett. Hoewel hij het veldrijden graag ooit weer wil oppakken, richt Flynn zich voorlopig alleen op de weg en het mountainbiken.

Hij noemt zichzelf op de weg een allrounder met de focus op Ardennenklassiekers (als puncheur). Dat ontdekte hij vorig jaar, toen hij zijn eerste volledige wegseizoen afwerkte bij de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. Namens die ploeg kwam hij sterk voor de dag in wedstrijden als de GP Marcel Kint, Omloop van het Houtland, de Dorpenomloop Rucphen, Ronde de l’Isard, Circuit des Ardennes en de Ronde van Drenthe. Zonder uitschieters, weliswaar.

Toch meldde Team DSM zich al heel vroeg in 2022 met een contract voor de in Edinburgh geboren Schot. Dat accepteerde hij. Namens Tudor is hij nu ook bezig aan een sterk seizoen. Onlangs werd hij nog vierde in de Ronde van de Zuid-Bohemen en aan het begin van het jaar won hij een rit in de Istrian Spring Trophy. Flynn werd daarnaast nog vierde in de beloftenversie van Strade Bianche. Die koers zou hij samen met Luik-Bastenaken-Luik het liefst winnen in zijn loopbaan.

Team DSM heeft nog ruimte

Flynn haalt veel inspiratie uit de boodschap die Tao Geoghegan Hart met zich meebrengt, om meer diversiteit in het peloton aan te brengen. Of de Schot bij Team DSM de ruimte krijgt om eventueel te crossen of te mountainbiken, is niet bekend. Flynn is voor de Nederlandse ploeg de derde aanwinst, na Harm Vanhoucke en Patrick Bevin. Wel promoveren komend seizoen Max Poole, Hannes Wilksch en Oscar Onley naar het profteam; die laatste waarschijnlijk pas per 1 augustus 2023.

Omdat er maar liefst negen renners vertrekken bij Team DSM, is er nog speelruimte in de selectie van Iwan Spekenbrink. Inclusief Flynn, Onley en Wilksch bestaat de selectie van de Nederlandse ploeg op dit moment uit 27 renners. Voor komend jaar zijn er maximaal dertig coureurs toegestaan, waardoor de ploeg nog ruimte heeft voor versterkingen. Eerder werd er vol ingezet op de komst van Stefan Küng, maar die transfer ketste op het laatste moment af.