Team DSM trekt met Thymen Arensman naar Ronde van Polen

Thymen Arensman maakt deel uit van de selectie van Team DSM voor de Ronde van Polen, de zevendaagse rittenkoers die aanstaande zaterdag van start gaat. De Nederlandse formatie heeft met Sam Welsford en Nikias Arndt ook twee rappe mannen in de gelederen.

Arensman lijkt op papier de kopman voor het klassement. De 22-jarige klimmer/tijdrijder, die aan het einde van het seizoen zal verkassen naar INEOS Grenadiers, begint in Polen aan zijn tweede deel van het seizoen. In de voorbije Giro d’Italia liet de Nederlander zien dat hij op het allerhoogste niveau kan uitblinken als klimmer, en we weten van de jonge Arensman al langer dat hij ook een zeer goede tijdrit in de benen heeft.

Met Henri Vandenabeele (22) en Marco Brenner (19) heeft de ploeg nog twee jonge klassementsrenners in de dop geselecteerd. Vandenabeele werd dit jaar al negende in de Tour of Oman en tiende in de Ronde van Turkije, de beste uitslag van Brenner is een achtste plaats op het Duits kampioenschap tijdrijden.

In de wat vlakkere etappes, die waarschijnlijk zullen uitmonden in een sprint, kijkt de ploeg naar Sam Welsford en Nikias Arndt. De 26-jarige Welsford won dit jaar al een rit in de Ronde van Turkije, werd derde in de Scheldeprijs, vierde in de Bredene Koksijde Classic en spurtte zich ook in de ZLM Tour in de kijker. De ervaren Arndt (30) won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Polen.

De jonge Noor Jonas Iversby Hvideberg en Duitser Niklas Märkl vervolledigen de selectie voor de Ronde van Polen.

Selectie Team DSM voor Ronde van Polen (30 juli – 5 augustus)

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Marco Brenner

Jonas Iversby Hvideberg

Niklas Märkl

Henri Vandenabeele

Sam Welsford