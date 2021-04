Team DSM toegevoegd aan startlijst Tour of the Alps

Team DSM gaat deze maand toch van start in de Tour of the Alps. Dat was eerst niet de bedoeling, maar er kwam een plaats vrij omdat de Italiaanse nationale selectie zich heeft teruggetrokken. Door de toevoeging van Team DSM staan van 19-23 april in totaal dertien WorldTour-ploegen aan de start.

De Duitse formatie heeft aan de organisatie van de Tour of the Alps bekendgemaakt dat het in ieder geval Romain Bardet en Jai Hindley opstelt. “Het is heel bevredigend dat steeds meer ploegen van het hoogste niveau met ambities naar onze wedstrijd komen”, zegt koersdirecteur Maurizio Evangelista. “Zij zien de Tour of the Alps als een groot doel. Manager Iwan Spekenbrink vertelde mij dat Bardet en Hindley heel gemotiveerd zijn om zichzelf te testen op ons parcours, dat goed past bij twee geweldige klimmers.”

De Italiaanse selectie is op het laatste moment van de startlijst gehaald, omdat de Italiaanse kalender voor profs en beloften behoorlijk vol zit. “Bondscoach Davide Cassani moest toegeven dat het moeilijk was om een groep met renners samen te stellen die competitief kon zijn in de Tour of the Alps”, aldus Evangelista. “Daarom waren we wel in staat om in te gaan op de aanvraag van Team DSM.”

De Tour of the Alps kan daarnaast rekenen op de komst van Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Simon Yates (BikeExchange), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en Chris Froome (Israel Start-Up Nation). De rittenkoers start op maandag 19 april in Brixen. De aankomst ligt die dag in Innsbruck.