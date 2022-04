Team DSM rekent op Kragh Andersen en Bardet in Ardense klassiekers

Team DSM heeft zijn selecties bekendgemaakt voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Waalse Pijl is Søren Kragh Andersen het voornaamste speerpunt van de ploeg. Vier dagen later, in Luik-Bastenaken-Luik, vormt de Deen een sterk duo met zijn Franse ploegmaat Romain Bardet.

Kragh Andersen rijdt al sinds 2016 bij de beroepsrenners, maar betwistte nog nooit de Waalse Pijl. In het huidige klassieke voorjaar reed hij naar onder meer de zevende plaats in Milaan-San Remo en een vijfde stek in Gent-Wevelgem. De Deense klassiekerspecialist heeft woensdag in de Waalse Pijl Romain Combaud, Joris Nieuwenhuis, Florian Stork, Kevin Vanmaerke en de neoprofs Leon Heinschke en Henri Vandenabeele aan zijn zijde.

“Door effectief te koersen willen we als groep goed rijden”, geeft Wilbert Broekhuizen, coach van Team DSM, aan. “We willen tijdens de wedstrijd op zoek gaan naar kansen en in de finale in een mooie positie zitten om voor een goed resultaat te gaan.”

Vrijwel dezelfde selectie verschijnt zondag aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Alleen maakt Romain Combaud daar plaats voor Romain Bardet. De Franse klimmer kan een mooi blok met Søren Kragh Andersen vormen. “Ons doel zal zijn om Romain en Soren te beschermen en hen in een positie te brengen om in de finale de strijd aan te gaan op de beroemde beklimmingen van Cote de La Redoute en Cote de la Roche-aux-Faucons”, aldus DSM-coach Luke Roberts.