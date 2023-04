Team DSM moet in Tour of the Alps verder zonder Harm Vanhoucke

Zoek niet naar Harm Vanhoucke tijdens de derde etappe van de Tour of the Alps. De Belgische klimmer van Team DSM voelt zich niet helemaal fit en heeft, in samenspraak met zijn ploeg, besloten om uit de ronde te stappen.

Vanhoucke kwam er in de eerste twee etappes al niet aan te pas en stond in het klassement op een 63ste plaats, op net iets minder dan achttien minuten van leider Tao Geoghegan Hart. Wat blijkt nu: de 25-jarige renner is niet helemaal fit.

Vanhoucke zal nu wat rust inbouwen richting zijn volgende doelen. De Belg is normaal een van de speerpunten van de ploeg in de komende Giro d’Italia (6-28 mei). De eerste grote ronde van het seizoen begint over goed tweeënhalve week.

Vanhoucke reed eerder dit seizoen al de UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. In de UAE Tour eindigde hij als tiende in het eindklassement en ook in Tirreno-Adriatico (19e) klom hij in het spoor van de toppers.

Unfortunately @Harm_VH will not start today’s stage of #TotA as he is not feeling 💯. He heads home to take some rest ahead of the next goals. Get well soon, Harm 💪 pic.twitter.com/sps6LZtrQ7 — Team DSM (@TeamDSM) April 19, 2023