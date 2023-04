Team DSM mikt op sprintsucces met Charlotte Kool in Ronde van Spanje voor vrouwen

Team DSM heeft de selectie voor La Vuelta Femenina by Carrefour.es (1-7 mei) bekendgemaakt. Sprintster Charlotte Kool is een van de speerpunten van het team uit de Women’s World Tour. Met Juliette Labous heeft de ploeg ook nog een klassementsvrouw in de rangen.

Kool begon het seizoen uitstekend met twee zeges in de UAE Tour Women. Daar klopte ze oud-ploeggenote Lorena Wiebes in zowel de openingsrit als de slotetappe. In de Scheldeprijs, enkele weken later, waren de rollen omgedraaid. Daar moest Kool genoegen nemen met een tweede plaats achter Wiebes.

Ook Labous noteerde dit voorjaar al verschillende ereplaatsen, met een zesde plek in de Ronde van Vlaanderen als uitschieter. Vorig jaar eindigde de Française als vierde in de Tour de France Femmes en won ze de Vuelta a Burgos Feminas. Ook wist ze toen een bergrit te winnen in de Giro Donne.

Naast Kool en Labous, stelt Team DSM ook nog Esmée Peperkamp, Elise Uijen, Lea Curinier, Francesca Barale en Maeve Plouffe op in La Vuelta Femenina by Carrefour.es.