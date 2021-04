Team DSM met Benoot en Kragh Andersen naar Amstel Gold Race

Team DSM heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Amstel Gold Race naar buiten gebracht. De Duitse formatie rekent in het zuiden van Limburg onder meer op Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen.

Ploegleider Michiel Elijzen laat enkele dagen voor de start van de koers voorzichtig in zijn kaarten kijken. “We trekken met goede en gemotiveerde renners naar de Amstel Gold Race. We hebben dit jaar te maken met een nieuw parcours en het heeft wat weg van het WK wielrennen in Valkenburg, met drie lastige beklimmingen.”

“We moeten geconcentreerd in blok rijden en energie sparen voor de kritieke momenten in de finale. Het is zaak om Tiesj en Søren te positioneren voor de finale, om dan voor een goed resultaat te gaan”, aldus Elijzen. Benoot, de nummer vijf van Parijs-Nice, is dit voorjaar nog op zoek naar zijn eerste top 10-notering in een eendagskoers.

Kragh Andersen (26) werd eerder dit jaar al negende in Milaan-San Remo, maar werd vervolgens gehinderd door ziekte en wist in de belangrijkste Vlaamse klassiekers niet zijn gewenste niveau te halen. Mark Donovan, Nico Denz, Chad Haga, Martijn Tusveld en Kevin Vermaerke maken ook deel uit van de selectie voor de Amstel Gold Race.

Selectie Team DSM voor Amstel Gold Race (18 april)

Tiesj Benoot

Nico Denz

Mark Donovan

Chad Haga

Søren Kragh Andersen

Martijn Tusveld

Kevin Vermaerke