Team DSM met Arensman en Bardet naar Giro di Sicilia

Thymen Arensman en Romain Bardet staan over exact een week aan de start van de Giro di Sicilia. De Nederlander en Fransman maken deel uit van de zevenkoppige selectie voor de vierdaagse Italiaanse rittenkoers.

Voor Arensman (21) en Bardet (30) is het hun tweede wedstrijd sinds de Vuelta a España. De jonge Nederlander reed afgelopen zaterdag nog de Primus Classic uit, Bardet nam na de Vuelta deel aan de Europese kampioenschappen wielrennen in Trento. Arensman en Bardet zijn wellicht in staat om volgende week, op het eiland Sicilië, mee te doen voor een goede eindklassering.

Team DSM rekent verder ook nog op de Noorse allrounder Andreas Leknessund, de Duitser Florian Stork, de Belgische klimmer Henri Vandenabeele, de jonge Amerikaan Kevin Vermaerke en de 18-jarige Italiaan Gianmarco Garofoli. Vandenabeele en Garofoli komen normaal gesproken uit voor de opleidingsploeg van Team DSM, maar mogen zich nu een keertje laten zien op een hoger niveau.

Aan ploegleider Luke Roberts de taak om de renners zo goed mogelijk te begeleiden. “We zullen proberen om onze kansen te grijpen en agressief te koersen, aangezien we geen echte sprinter zullen meenemen. Romain steekt nog altijd in een goede vorm en hoopt een goed klassement te rijden. Hij krijgt een solide ploeg met zich mee. Voor jongens als Henri en Gianmarco is dit een mooie kans om tegen sterke tegenstanders te koersen.”

Selectie Team DSM voor Giro di Sicilia (28 september-1 oktober)

Thymen Arensman

Romain Bardet

Gianmarco Garofoli

Andreas Leknessund

Florian Stork

Henri Vandenabeele

Kevin Vermaerke