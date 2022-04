Team DSM lanceert met DRIIVE eigen brillenmerk

Team DSM heeft een eigen fietsbrillenmerk ontwikkeld. Onder de naam DRIIVE is in samenwerking met de Hans Anders Retail Group een collectie met innovatieve sportmonturen voor atleten ontwikkelend. “Team DSM en onze opticiens hebben samen een topprestatie geleverd”, stelt Bart van den Nieuwenhof, CEO van Hans Anders Retail Group in het persbericht van de ploeg.

De fietsbrillen van DRIIVE zijn de volgende innovatie die Team DSM met een partner heeft ontwikkeld. Eerder ontwikkelde het team samen met chemieconcern DSM, tevens hoofdsponsor en naamgever van de ploeg, al de Dyneema-vezel. Een slijtvaste vezel waarvan fietskleding kan worden gemaakt die bij valpartijen bescherming biedt tegen schaafwonden.

Ook is Team DSM met een eigen programma voorloper in de persoonlijke voedingsplannen van renners. “Voor ons betekent innovatie vooroplopen en tegenstanders verslaan en dat creëren we met deze sportbril”, aldus Spekenbrink over DRIIVE.

In 2020 is de Research & Development afdeling van de ploeg samen met de technici en opticiens van het brillenconcern aan de slag gegaan met als doel de meest professionele racebril te ontwikkelen. De fietsbrillen van DRIIVE onderscheiden zich door hun aerodynamische design voorzien van een unieke lens die het zicht niet vervormd.

“Team DSM en wij delen dezelfde ambitie om voorloper te zijn in innovatief denken”, zegt Van den Nieuwenhof. “De wielrenners onderstrepen het belang van goed zicht in de sport en waar de bril aan moet voldoen. Wij beschikken over de kennis om zo’n bril te maken. Hierdoor zijn wij samen in staat het beste uit onze mensen en hun omgeving te halen.”

De brillen worden al sinds het begin van het seizoen door de renners van het WorldTeam, Womens WorldTeam en Development Team gedragen. Vanaf 11 april liggen de brillen in de meer dan zevenhonderd winkels van Hans Anders, eyes + more en Direkt Optik. De eerste DRIIVE-collectie bestaat uit twee varianten; de DRIIVE PRO en de DRIIVE HYBRID.