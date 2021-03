Team DSM houdt Roche en Pedersen langs de kant na ‘coronacontact’

Nicolas Roche en Casper Pedersen moeten in isolatie nadat ze in contact zijn geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus, zo meldt Team DSM via Twitter. Roche heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de Ronde van Catalonië, Pedersen zal vrijdag niet starten in de E3 Saxo Bank Classic.

Roche en Pedersen voelen zich op dit moment prima en vertonen geen symptomen van het virus, maar de ploeg wil uiteraard geen enkel risico nemen en zo een verdere verspreiding van het virus voorkomen. De ploegartsen zullen de komende dagen frequenter testen op corona, om zo te bepalen of de ploeg zich bijvoorbeeld moet terugtrekken voor bepaalde koersen.

Het is niet de eerste keer dat de Ronde van Catalonië te maken krijgt met een coronageval. Alpecin-Fenix besloot zich enkele dagen voor de start van de ronde al terug te trekken, aangezien drie stafleden positief waren getest op het coronavirus. Roche kwam gisteren, in de openingsetappe naar Calella, overigens keurig als zestiende over de streep.