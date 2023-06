Team DSM gaat verder onder een nieuwe naam en presenteert nieuw tenue

Team DSM gaat vanaf eind juni verder onder een nieuwe naam. De verwachte rebranding van de ploeg is het gevolg van een fusie tussen het Nederlandse chemieconcern DSM met de Zwitserse producent van smaak- en geurstoffen Firmenich. Dat bedrijf heeft sinds kort DSM-Firmenich en zo zal de ploeg nu ook heten. Het shirt verandert daardoor ook.

Aan het design van het tenue is niet veel veranderd. Nog altijd zijn de twee cyaanblauwe verticale strepen kenmerkend voor de ploeg, die staan voor hun Keep Challenging-motto. Waar deze twee strepen voorheen op een verder zwart tenue rustten, zal dat straks op een marineblauw tint zijn. Ook is de nieuwe teamnaam straks zichtbaarder, omdat het logo een bolvormige, witte achtergrond heeft. In de Giro Donne en Tour de France zullen de vrouwen en mannen voor het eerst het nieuwe tenue dragen.

“De fusie tussen twee leidende bedrijven is een grote mijlpaal voor deze nieuwe, grote speler op het gebied van gezondheid, voeding en schoonheid”, zegt teammanager Iwan Spekenbrink. “Als wielerploeg is het ook ons doel om vooruitgang te boeken in het leven door onze mensen, zowel op en naast de fiets.” Co-CEO Dimitri de Vreeze van dsm-firmenich denkt daar hetzelfde over: “Wij staan voor een positieve verandering en willen het verschil maken in de wereld. We kijken er naar uit dat Team dsm-firmenich ons bedrijf en merk gepresenteerd, maar ook ons gedachtengoed.”

Fusie DSM en Firmenech

Onlangs hebben het Nederlandse DSM, groot in de fijnchemie, en de Zwitserse producent van smaak- en geurstoffen Firmenich toestemming van de toezichthouders gekregen om te fuseren. DSM-Firmenich wordt officieel een Zwitsers bedrijf met twee hoofdkantoren in Maastricht en in Kaiseraugst (Zwitserland). Het aandeel blijft genoteerd aan Euronext in Amsterdam.

Het sponsorcontract met de wielerploeg loopt nog tot eind 2024. Hoofdsponsor dsm-firmenich zou al de intentie hebben uitgesproken om die verbintenis te verlengen. In de komende maanden hoopt Team DSM, dat door de fusie er budgetair op vooruit zou gaan, de contractverlenging te formaliseren.

De rebrand zal dus vanaf het begin van de Giro Donne (vrijdag 30 juni) en de Tour de France (zaterdag 1 juli) zichtbaar zijn. Team dsm-firmenech laat in het persbericht bovendien weten in beide koersen op een goed eindklassement te mikken. Dat doen ze met de Française Juliette Labous bij de vrouwen en met haar landgenoot Romain Bardet bij de mannen. Met laatste genoemde lees je in de nieuwe RIDE Magazine een uitgebreid interview, over de verminderde drang om te presteren en de Puy de Dôme in zijn achtertuin.