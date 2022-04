Team DSM enige Nederlandse ploeg in Giro Valle d’Aosta

Development Team DSM is deze zomer de enige Nederlandse ploeg aan de start van de Giro Valle d’Aosta. Dat blijkt uit de lijst ploegen die de organisatie van de Italiaans-Franse belofteronde heeft gepubliceerd.

Development Team DSM stond ook vorig jaar aan het vertrek van de hoog aangeschreven ronde waarvan de winnaars in de jaren daarna in de regel de kans krijgen in het profpeloton. In 2021 zag de ploeg Gianmarco Garofoli de bergetappe naar Breuil Cervinia winnen en naar de tweede plaats rijden in het eindklassement. De Nieuw-Zeelander Rueben Thompson pakte toen de eindzege en is ondertussen verzekerd van een profcontract bij Groupama-FDJ.

De organisatie ontving meer dan zeventig aanvragen van ploegen vanuit de hele wereld. “Om een selectie te maken was moeilijker dan ooit, maar het heeft ons in staat gesteld om de top van het internationale wielrennen aan de start te brengen”, vertelde Riccardo Moret, voorzitter van het organisatiecomité, op de website van de Giro Valle d’Aosta. Uiteindelijk is de keuze gevallen op zestien ploegen uit 32 landen.

Daarbij is ook profploeg Bardiani-CSF-Faizanè. Volgens de reglementen van de UCI mogen aan 2.2-koersen voor beloften namelijk ProTeams uit het gastland, maximaal twee buitenlandse ProTeams, continentale teams, profploegen uit het veldrijden, nationale teams en regionale en clubteams meedoen. Voorwaarde is wel dat de renners van de ploegen ná 1999 zijn geboren. Het Italiaanse ProTeam neemt in juni ook al deel aan de Giro d’Italia U23.

De Giro Valle d’Aosta staat voor 13-17 juli op de kalender.

The organizing committee is proud to announce with such an advance the teams line up that will take on the #girovda2022. 32 of the best teams in the world representing 16 countries. With +70 applications the choice was really difficult so we expect an amazing Petit Tour. pic.twitter.com/3uqg402XLT — Giro Valle d'Aosta (@GiroVdA) April 21, 2022