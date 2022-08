Team DSM contracteert Hengeveld, Van der Meiden en Vinke

Team DSM heeft haar vrouwenploeg versterkt met drie nieuwe, Nederlandse rensters. Het gaat om de 18-jarige juniores Anna van der Meiden en Nienke Vinke, terwijl Daniek Hengeveld (19) overkomt van GT Krush Tunap. Daarmee komt het voorlopige totaal van de selectie voor komend seizoen op negen rensters te staan.

Beide juniores staan bekend als grote talenten. Vinke is regerend Nederlands kampioene op de weg en in de tijdrit. “Ik de laatste twee jaar veel geleerd bij NXTG. Ik heb voor Team DSM gekozen omdat ze veel ervaring hebben en een goede staat van dienst hebben met het ontwikkelen van rensters. Bij de junioren zie ik mezelf als een allround renner die het goed kan doen in etappekoersen. Op korte termijn hoop ik op een goede manier de overstap naar het elitepeloton te kunnen maken en wil ik graag als team leren rijden.”

Ook Van der Meiden kijkt uit naar haar toekomst. “Ik denk dat de antidopinghouding van Team DSM erg sterk is en dat was iets dat heel belangrijk voor me was bij het zoeken naar een ploeg. Op dit moment weet ik niet precies wat voor type renner ik ben, maar ik denk dat ik een goede klimmer kan zijn en ik hou ook van tijdritten. Op korte termijn wil ik de ploeg graag zo goed mogelijk van dienst zijn terwijl ik in de toekomst graag een etappe in de Giro zou willen winnen.”

Sportief directeur Rudi Kemna is blij met de toevoeging van Vinke en Van der Meiden. “Anna had een uitzonderlijk goed eerste jaar bij de junioren met sterke resultaten. Ze heeft laten zien een grote motor te hebben, ze is explosief, ze heeft een goede tijdrit en ze kan goed klimmen; ze is een sterk allround talent, die erg gedreven is. Nienke behaalde dit jaar een indrukwekkende dubbel op het NK en ze heeft ook veel koersen gewonnen in het Nederlandse juniorencircuit. Ze beschikt over een enorme motor, maar blijkt ook een veelzijdige renner te zijn die explosief is en ook behoorlijk goed kan klimmen, naast haar sterke tijdritprestaties.”

‘Hengeveld maakte het ons moeilijk om op haar te jagen’

Hengeveld reed zich de laatste twee jaar een aantal keer in de kijker met sterke aanvallen en goede resultaten. Ze is ook actief op de baan, waar ze bij de junioren meervoudig Nederlands kampioene werd en in 2019 ook Europees kampioene op de Afvalkoers. “Team DSM heeft duidelijke doelen met hun renners als het gaat om ontwikkeling als individu en als team. Dat spreekt mij erg aan.”

“Ik kan niet wachten om te beginnen”, gaat Hengeveld verder. “Ik denk dat ik tot nu toe heb laten zien dat ik een goede tijdrit kan rijden en ook lange tijd een hoog tempo kan rijden in het peloton, maar ik geloof ook dat ik mijn volledige potentieel nog niet heb ontdekt. Het team wil mij helpen dat te realiseren en ik kijk ernaar uit om samen met Team DSM te ontdekken wat voor type renner ik werkelijk ben.”

Kemna leukt haar komst op met een anekdote. “Daniek was een sterke junior en daar zag onze scoutingafdeling haar voor het eerst. Vorig jaar maakte ze de stap naar het continentale niveau. Ze staat bekend om haar sterke ontsnappingen en ze maakte het ons moeilijk om in sommige races achter haar aan te jagen. Dit seizoen presteerde ze ook goed op de baan en vestigde ze een nieuw nationaal record in de achtervolging, waaruit ook blijkt dat ze een grote motor heeft. We denken dat de eigenschappen van Daniek kunnen passen bij de klassiekers en ook een sterk onderdeel vormen van onze sprint voorsprong.”