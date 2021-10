Team DSM-aanwinst Hvideberg wint Parijs-Tours U23, Van Uden en Van den Berg twee en drie

Jonas Hvideberg heeft zijn periode als belofte afgesloten met winst in Parijs-Tours U23. De 22-jarige Noor van Uno-X ontsnapte met een late uitval uit het peloton en hield stand. De sprint daarachter werd gewonnen door Casper van Uden (DSM U23), die landgenoot Marijn van den Berg (Groupama-FDJ U23) achter zich hield. Hidde van Veenendaal (Jumbo-Visma Development) werd zevende. Arnaud De Lie (Lotto Soudal U23) was de eerste Belg in de uitslag.

Fresh out of the collarbone box – @JonasHvideberg ends his U23 career with winning the @ParisTours Espoirs!#development 🥳👊 pic.twitter.com/aOxumMZK5w — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) October 10, 2021