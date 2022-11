Team Coop-Hitec Products versterkt zich met Nederlandse ploegleider

De Noorse wielerformatie Team Coop-Hitec Products krijgt een Nederlandse ploegleider voor het nieuwe seizoen. Het gaat om Tjarco Cuppens, die zelf ook een verleden heeft als wielrenner.

De 46-jarige Cuppens reed zelf jarenlang op een bescheiden niveau in het peloton bij ploegen als Flanders-Prefetex, Team ComNet-Senges en Team Differdange. Hij beleefde zijn mooiste moment in het jaar 2000: de Limburger won dat jaar namelijk een etappe in de inmiddels verdwenen Ierse rittenkoers FBD Milk Ras. In 2014 zette hij een punt achter zijn loopbaan en stortte hij zich op een carrière als ploegleider.

Cuppens was de laatste jaren werkzaam als teammanager en ploegleider bij Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, maar de Luxemburgse formatie houdt na dit jaar op te bestaan en dus moest hij op zoek naar een nieuwe werkgever. Team Coop-Hitect Products gelooft in de kwaliteiten van Cuppens en dus maakt de Nederlander vanaf volgend jaar deel uit van de technische staf van de Noorse ploeg.

Ambities

“Na een actieve wielercarrière van 22 jaar en vervolgens nog eens zeven jaar als teammanager en ploegleider, ben ik trots dat ik nu voor een ploeg als Team Coop-Hitec Products mag werken”, zegt Cuppens in een persbericht. “Het is een team met een mooi verleden en een van de oudste ploegen in het vrouwenpeloton. Het doel is om in 2023 bij de beste continentale teams te eindigen, zodat we eerder in aanmerking komen voor WorldTour-wedstrijden.”

“Verder is het mijn ambitie om meerdere overwinningen te behalen in UCI-wedstrijden, dit is een doel dat haalbaar moet zijn. In 2023 hebben we meerdere rensters in de ploeg die hoog kunnen eindigen in een massasprint, maar we beschikken tevens over rensters die goed bergop kunnen rijden. Dit is een ideale combinatie om te strijden voor goede resultaten in allerlei soorten koersen.”

Bij Team Coop-Hitec Products staan – met Emma Boogaard en Sylvie Swinkels – twee Nederlandse rensters onder contract.