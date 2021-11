Team BikeExchange versterkt zich met Lawson Craddock

Team BikeExchange heeft de komst aangekondigd van Lawson Craddock. De 29-jarige coureur van EF Education-Nippo zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. De nationaal tijdrijden van de Verenigde Staten moet bij de Australische ploeg de kern voor de grote ronden en de klassiekers gaan versterken.

Craddock kijkt ernaar uit om voor Team BikeExchange te gaan koersen. “Alles kwam vrij laat rond voor het seizoen 2022. De ploeg heeft een behoorlijke geschiedenis en heeft ongelooflijk goed gepresteerd. De namen van de renners in de ploeg spreken voor zich. De cultuur rond de ploeg is ook erg belangrijk voor mij, zeker in deze sport, en met hun familiaire benadering weet ik zeker dat we samen topprestaties kunnen neerzetten. Het is een grote verandering voor me na zes jaar bij mijn vorige ploeg, maar ik ben erg enthousiast om mijn nieuwe ploeggenoten en de nieuwe omgeving te leren kennen.”

De 29-jarige tijdritspecialist, die zijn profcarrière in 2014 begon bij Giant-Shimano, gaat ervan uit dat een nieuwe omgeving hem nog meer zal stimuleren. “Ik zal nieuwe uitdagingen en rollen, en een andere wedstrijdkalender hebben, dus het zal voor mij en mijn motivatie verfrissend zijn”, gaat de Amerikaanse kampioen tijdrijden verder. “Het zal leuk zijn om de Amerikaan in de ploeg te zijn. Een aantal van de jongens ken ik al, maar ik kijk natuurlijk uit naar het eerste trainingskamp en wil zo goed mogelijk beginnen.”

‘Samen kunnen we elkaar helpen verbeteren’

Brent Copeland, ploegmanager bij Team BikeExchange, denkt dat Craddock de ploeg veel kan brengen. “We hopen dat we hem zo veel mogelijk kunnen bijstaan en hem zijn kaarten kunnen laten spelen in de koers, want we geloven echt dat hij het talent heeft om een aantal mooie resultaten te behalen. Samen kunnen we elkaar helpen verbeteren. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij meerdere WorldTeams en wij kunnen hem met de hulp van onze ervaren begeleidingsstaf het platform bieden om te presteren. We kijken ernaar uit om hem erbij te hebben en te zien wat hij in 2022 kan brengen.”

Volgens Matt White, hoofd sportdirecteur, heeft Craddock zijn beste jaren nog voor zich liggen. “Hij brengt een schat aan WorldTour-ervaring met zich mee. Het is een tijdritspecialist van wereldklasse en een man die bekend staat om zijn inzet en die zijn mouwen opstroopt voor zijn ploegmaten. Dit zijn kwaliteiten waar we naar op zoek waren om de ploeg voor volgend seizoen te versterken.”