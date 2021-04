Team BikeExchange rekent op Matthews en Chaves in Waalse Pijl

Michael Matthews en Esteban Chaves zijn de kopmannen van Team BikeExchange voor de Waalse Pijl. Matthews kwam afgelopen zondag nog als vierde over de streep in de Amstel Gold Race, terwijl Chaves dit jaar al mooie dingen liet zien in meerdaagse wielerwedstrijden.

Chaves (31) reed al twee keer eerder de Waalse Pijl, maar deed toen niet mee om de dichtste ereplaatsen. “Ik kijk wel ontzettend uit naar deze koers. Ik kan me herinneren dat ik als kleine jongen altijd naar deze wedstrijd keek. De Waalse Pijl is, in vergelijking met de Amstel Gold Race, wat meer voor de klimmers.”

“De vorm is goed en we kunnen met twee man (doelt op Matthews, red.) voor een goed resultaat gaan”, aldus Chaves, die eerder dit jaar al de koninginnenrit wist te winnen in de Ronde van Catalonië. De Colombiaan werd verder ook nog negende in een sterk bezette editie van de Ronde van het Baskenland.

Matthews

In de Amstel Gold Race maakte Chaves een goede indruk in dienst van Matthews, die de sprint van het ‘peloton’ wist te winnen achter winnaar Wout van Aert, Tom Pidcock en Maximilian Schachmann. De rappe Australiër liet in het verleden ook al mooie dingen zien in de Waalse Pijl. Zo werd hij in 2018 vijfde op de Muur van Hoei.

Brent Bookwalter, Tsgabu Grmay, Christopher Juul-Jensen, Barnabás Peák en Robert Stannard vervolledigen de selectie.

Selectie Team BikeExchange voor Waalse Pijl (21 april)

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Tsgabu Grmay

Christopher Juul-Jensen

Michael Matthews

Barnabás Peák

Robert Stannard