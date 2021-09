Team BikeExchange rekent op Kaden Groves en Simon Yates in CRO Race

Team BikeExchange verschijnt met sprinter Kaden Groves en Simon Yates voor het klassement als kopmannen aan de start van de CRO Race, die morgen begint. Verder valt in de selectie de naam van Kelland O’Brien op. De Australiër, in deze zomer winnaar van brons op de olympische ploegachtervolging, voegt zich de rest van het seizoen als stagiair bij het team.

Voor Yates is de CRO Race zijn eerste koers van het laatste deel van het seizoen. Voor het eerst sinds de Vuelta a Burgos begin augustus komt de Britse renner in actie. Hij mikt in de zesdaagse etappekoers op een hoog eindklassement. De ploeg bestaat verder uit sprinter Kaden Groves, onlangs winnaar van de proloog van de Ronde van Slowakije, Tsgabu Grmay, Callum Scotson, Michael Hepburn, Andrey Zeits en stagiair Kelland O’Brien.

“Ik kijk zeer uit naar de CRO Race. We hebben een goede ploeg die zowel voor het klassement als etappezeges kan gaan”, vertelt Groves. “Mijn conditie is echt goed en ik verwacht dat het nog wat beter wordt. Dat Kell O’Brien bij ons is, is een groot pluspunt. Hij brengt veel paardenkracht met zich mee en het zal een goede ervaring voor hem zijn om in dit laatste deel van het seizoen als stagiair bij ons te rijden.”

Selectie Team BikeExchange voor de CRO Race (28 september-3 oktober)

Kaden Groves

Michael Hepburn

Kelland O’Brien

Callum Scotson

Grmay Tsgabu

Simon Yates

Andrey Zeits