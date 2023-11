dinsdag 21 november 2023 om 15:31

Tour of the Alps trekt in 2024 over een ‘onontdekte’ beklimming

De Tour of the Alps heeft het parcours gepresenteerd voor aankomend seizoen. De meerdaagse wedstrijd, een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro d’Italia, start op 15 april 2024 in Egna, eindigt vier dagen later in Levico Terme en heeft op de voorlaatste dag een verrassing in petto.

Tussen Egna en Levico Terme kiest de organisatie naar eigen zeggen voor een ‘goede mix van korte, maar ook sprankelende etappes. Voor ritten waarin de renners zich mogen opmaken voor verrassingen’. In totaal werken de coureurs, in vijf etappes, 709,3 kilometer af. Er staan in 13.250 hoogtemeters op het programma.

In de eerste etappe trekken de renners van Egna (in het Duits: Neumarkt) richting de finish in Kurtinig an der Weinstraße. Onderweg staan er drie beklimmingen op het menu. Eerst volgt de beklimming naar Andalo, maar voor het echte spektakel is het wachten op het lokale circuit in de buurt van de finish. De renners rijden tot twee keer toe over deze lokale ronde, met de klim naar Penone (4,3 km aan 9,4%) als scherprechter. Na de laatste passage over deze helling, is het nog 17 kilometer tot de streep.

Op dag twee staat de langste etappe van de Tour of the Alps gepland, met een rit van net geen 190 kilometer met start in Salorno en finish in Stans. Ook nu is het weer klimmen geblazen, al volgen er ‘slechts’ twee gecategoriseerde beklimmingen, met de Brenner Pass en de klim naar Gnadenwald. De top van deze laatste scherprechter (van 4,5 kilometer aan 7,6%) situeert zich op goed vijftien kilometer van het einde en kan voor renners dus een interessante springplank zijn naar (rit)succes.

In de derde rit trekken de renners niet naar grote hoogte, maar is de finale wel te omschrijven als bijzonder pittig. Starten en eindigen doen we in Schwaz. Maar voor de renners er finishen, trekken ze in de laatste veertig kilometer wel twee keer over de Weerberg (3,2 km aan 9,9%) en tweemaal de Pillberg (3,2 km aan 10,3%). De finishstreep zien de renners na de korte en razendsnelle afdaling van de Pillberg.

In de voorlaatste rit is het pas écht alle hens aan dek voor de renners met ambities voor de eindoverwinning. De vierde etappe is net geen 142 kilometer, maar kent wel bijna 4.000 hoogtemeters. De San Lugano Pass, Redebus Pass en de Compet Pass (10,2 km aan 8,3%) zijn al niet te onderschatten, maar de organisatie pocht vooral met de Vetriolo Pass (9,4 km aan 8,7%). Deze variant van de Vetriolo Pass is nog niet eerder aangedaan in wedstrijdverband. En dat is nog niet alles, want nog dieper in de finale volgt nog de Colle San Marco.











Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na vier etappes, dan kan er nog genoeg gebeuren in de slotrit. In de buurt van start- en finishplaats Levico Terme staat nog een etappe op het programma, met onderweg twee passages over de beklimming naar Palù del Fersina (12,5 km at 6,2%). Na een finale die grotendeels in dalende lijn zal verlopen, zal in Levico Terme de ronde finishen. En kennen we de opvolger van de Brit Tao Geoghegan Hart.

Rittenschema Tour of the Alps 2024 (15-19 april)

15/04 – Etappe 1: Egna – Kurtinig an der Weinstraße (133,3 km)

16/04 – Etappe 2: Salorno – Stans (189,1 km)

17/04 – Etappe 3: Schwaz – Schwaz (127 km)

18/04 – Etappe 4: Laives – Borgo Valsugana (141,3 km)

19/04 – Etappe 5: Levico Terme – Levico Terme (118,6 km)