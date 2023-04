Tao Geoghegan Hart stelt eindzege Tour of the Alps veilig, Simon Carr laatste etappewinnaar

De slotrit in de Tour of the Alps is gewonnen door Simon Carr. De coureur bleef in Brunico zijn ploegmaat Georg Steinhauser voor. Tao Geoghegan Hart verzekerde zichzelf van de eindzege in een rit waarin verder niks meer gebeurde.



De slotrit in de Italiaanse Alpen was op papier een van de zwaarste etappes in de ronde, met meteen na de start de moordende beklimming van de Passo Lavazè (9,6 kilometer aan 8,3 procent) en op twintig kilometer van de finish de Riomolino (7,8 kilometer aan 8,2 procent).

De Passo Lavazè bood meteen kansen voor een vroege vlucht om ver weg te rijden van het peloton, maar dat is niet helemaal wat er gebeurde. Een omvangrijke kopgroep met Antonio Pedrero, Joe Dombrowski, Matteo Fabbro, Luca Covilli en Valentin Paret-Peintre reed even een minuut weg van het peloton, maar werd vervolgens in het dal weer bijgehaald door het peloton.

Niet lang daarna reed de vlucht van de dag wél weg. Paret-Peintre zat weer mee, net als zijn ploeggenoten Nicolas Prudhomme, Geoffrey Bouchard en Andrea Vendrame. Andere sterke namen in de vlucht waren Luis Léon Sánchez, Antonio Nibali, Juri Hollmann, Matteo Fabbro, Florian Lipowitz, Simon Carr en Georg Steinhauser.

Binnen een mum van tijd had de vroege vlucht drie minuten voorsprong op het peloton. Met alleen de Riomolino nog voor de boeg leek dat meer dan genoeg, en konden we ons in de finale opmaken voor een strijd op twee fronten.

Carr en Hart vieren feest

Alhoewel… een strijd? Carr liet in de kopgroep geen spaan heel van zijn concurrenten. Al aan de voet van de Riomolino was de Brit ervandoor, en aan de top was zijn voorsprong meer dan een halve minuut. In Brunico kon Carr vervolgens uitgebreid zegevieren. Na een zege in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika in 2020 is dit pas zijn tweede profzege.

Ook de klassementsrenners maakten er op de slotklim beslist geen show van. We zagen het Max Poole en Matthew Riccitello even proberen, maar Thymen Arensman hield het peloton goed in het gareel en zo dus zijn kopman Geoghegan Hart veilig. Zonder problemen kwam hij aan in Brunico. Met twee ritzeges op zak mag de Brit zich eindwinnaar van deze Tour of the Alps noemen.