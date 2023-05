Talentvolle Warre Vangheluwe (21) maakt indruk in Gullegem Koerse

Warre Vangheluwe heeft Gullegem Koerse op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, wist in de bekendste kermiskoers van België na een ware thriller uit de greep te blijven van de sprinters.

Vandaag stond in Gullegem en omgeving Gullegem Koerse, misschien wel de bekendste Belgische kermiskoers, weer op het programma. In de 79ste editie ging de organisatie op zoek naar een opvolger van de dit keer afwezige Remco Evenepoel. Met Belgisch kampioen Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Gerben Thijssen, Jelle Wallays, Timothy Dupont en ‘veldrijder’ Eli Iserbyt stonden er aardig wat grote namen aan de start. Deze renners konden zich opmaken voor een vlakke wedstrijd van 179 kilometer.

De wedstrijd bestond uit achttien lokale ronden. In de openingsfase werd er slag om slinger gedemarreerd, maar de aanvalspogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Soudal Quick-Step was erg bedrijvig, maar Jannik Steimle en Warre Vangheluwe, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg, werden al snel weer tot de orde geroepen. De koers werd in de beginfase overigens ook nog even geneutraliseerd na een serieuze valpartij in het peloton, maar de renners konden na een oponthoud weer verder.

Zeven aanvallers vinden elkaar

Zeven renners slaagden er na de herstart in om wel een eerste serieuze vlucht op poten te zetten. Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step) trok opnieuw ten aanval en kreeg het gezelschap van Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) Kobe Vanoverschelde en Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) en Dries Van Gestel (TotalEnergies). Deze zeven renners hadden al snel een goede verstandhouding en wisten zo een mooie voorsprong bijeen te fietsen.

Met nog dertig kilometer te gaan, was het verschil tussen de kopgroep en het peloton al opgelopen naar de tweeëneenhalve minuut. Het zag er zeer goed uit voor de koplopers, maar in de finale wist het peloton toch met rasse schreden te naderen. De voorsprong van de kopgroep smolt als sneeuw voor de zon en dit was voor Vangheluwe, Van Poppel, Van Avermaet en Van Gestel het sein om nog een keer te versnellen. Deze vier renners wisten zich af te scheiden en begonnen met een voorsprong van goed vijftig seconden aan de laatste lokale ronde.

Vangheluwe houdt stand

De koers werd uiteindelijk een ware thriller, aangezien de koplopers in het zicht van de haven – met nog enkele honderden meters te gaan – toch nog werden ingerekend. Eén renner wist daar een stokje voor te steken. De jonge Vangheluwe bleek nog wat over te hebben en wist met een ultieme inspanning toch als eerste de streep te bereiken en zo het aanstormende peloton van zich af te houden. Merlier sprintte achter zijn ploeggenoot Vangheluwe naar de tweede plek, voor Timothy Dupont.

Uitslag Gullegem Koerse 2023

1. Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step)

2. Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

3. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex)