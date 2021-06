Talentvolle broers Johannessen maken overstap naar hoofdmacht Uno-X

De beloftevolle broers Tobias Halland Johannessen en Anders Halland Johannessen koersen vanaf komend seizoen voor de hoofdmacht van Uno-X. De Noorse klimmers komen momenteel nog uit voor Uno-X Dare Development Team, de opleidingsploeg van de Noorse formatie van Jens Haugland.

De tweelingbroertjes Johannessen, die later dit jaar 22 kaarsjes mogen uitblazen, maakten de afgelopen dagen nog indruk in de Giro d’Italia U23. Tobias eindigde na negen etappes als tweede in het algemeen klassement, bijna drie minuten achter de ongenaakbare Spanjaard Juan Ayuso. Anders was de nummer acht van de Giro d’Italia voor beloften, op net geen acht minuten van eindwinnaar Ayuso.

Ambities

Beide renners hebben hun krabbel gezet onder een driejarige verbintenis en zo bouwt Uno-X verder aan de toekomst. De Noorse ploeg wist eerder al de contracten van Rasmus Tiller, dit jaar succesvol in Dwars door het Hageland, en Tour de la Mirabelle-winnaar Idar Andersen te verlengen. De formatie van Haugland zal over twee jaar bovendien een WorldTour-licentie aanvragen.

Uno-X is nu nog actief als ProTeam, maar de Noorse talentenfabriek hoopt in 2023 (onder de nieuwe naam Uno-X E-Mobility AS) verder te gaan als WorldTour-ploeg. “Maar we zullen op dezelfde manier blijven koersen. Het gaat om het team en we blijven ons richten op het ‘Ajax-model’. We zullen niet de hoogste salarissen gaan betalen, maar we willen iets unieks vertegenwoordigen.”