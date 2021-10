Talentvolle Belg verslaat Timo de Jong in opener H4A Internationaal Beloften Weekend

De eerste etappe van het H4A Internationaal Beloften Weekend is gewonnen door Warre Vangheluwe. De 20-jarige Belg van Home Solution-Soenens versloeg in Terneuzen zijn Nederlandse vluchtmakker Timo de Jong, Arnaud De Lie werd derde. Vangheluwe is uiteraard ook de eerste leider in de meerdaagse wielerkoers.

Het H4A Internationaal Beloften Weekend is een internationale wielerwedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen, deel uitmakend van de zogenaamde U23 Road Series. De koers begon vandaag met een 116,8 kilometer lange etappe met start en finish in Terneuzen, gelegen in de provincie Zeeland. En wie aan Zeeland denkt, denkt vrijwel meteen aan wind en dus waaiers. Ook vandaag stond de wind gunstig voor een open koers en dus brak het peloton al snel in verschillende stukken.

Waaiers, elitegroepje blijft voorop

In de voorste groep van net geen twintig renners zagen we onder meer Luca de Meester (EFC-L&R-Vulsteke), Arnaud De Lie en Jarne Van de Paar (Lotto Soudal U23), Tomas Kopecky (Acrog-Tormans), Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) en Tim Marsman (Metec-Solarwatt). Een tweede peloton volgde al vrij snel op drie minuten en leek verslagen.

De winnaar kwam ook uit de voorste groep. In de diepere finale besloten Warre Vangheluwe (Home Solution-Soenens) en man-in-vorm Timo de Jong (VolkerWessels) om er vanonder te muizen. De Belg en Nederlander wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van vijftien seconden en dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgers. Vangheluwe bleek aan de streep over de snelste benen te beschikken.

De Jong moest zich tevreden stellen met plaats twee, De Lie won de sprint voor de derde plek. Zaterdag gaat de etappekoers weer verder, te beginnen met een 13,7 kilometer lange individuele tijdrit in en rond Sluiskil. In de middag moeten de renners nog een keer aan de bak voor de slotrit van ruim 140 kilometer, grotendeels over het parcours van de Omloop van de Braakman.