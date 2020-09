Tadej Pogacar: “Team is sterk genoeg” dinsdag 8 september 2020 om 08:22

Vrijdag verloor Tadej Pogačar meer dan een minuut in de waaieretappe. Maar in de Pyreneeën haalde hij die opgelopen achterstand deels op. Pogačar is kandidaat-eindwinnaar van deze Ronde van Frankrijk, al bleef de Sloveen gisteren op de online persconferentie bescheiden: “Als ik deze vorm kan aanhouden, dan kan ik voor het podium gaan.”

“Het voorbije weekend was een ongelooflijke ervaring voor mij. Ik wist dat ik in vorm was, maar ik had toch niet verwacht om zondag de etappe te winnen. Idem wat betreft de dag voordien, toen ik een gat sloeg van 40 seconden. Bijzonder. Ik heb mezelf ook een beetje verrast.”

Pogačar staat na de eerste rustdag zevende in het algemeen klassement, op 44 seconden van Roglič. Over zijn kansen op eindwinst blijft hij bescheiden. “Ik heb nu wat achterstand, maar als ik de vorm kan behouden van de voorbije dagen, kan ik proberen voor het podium te gaan.”

Aru

Wat we de voorbije dagen ook leerden, Pogačar en Roglič kunnen het wel heel goed met elkaar vinden. Maar van een Sloveens bondgenootschap is geen sprake, vertelt hij. “We zijn goede vrienden en we respecteren elkaar, maar in de wedstrijd wacht je op niemand. Hij rijdt voor zijn team en ik voor het mijne. Iedereen wil winnen.”

Ander item: hoe sterk is Pogačars team? Daar zijn twijfels over, zeker nu Fabio Aru is weggevallen. “Ik denk dat ons team sterk genoeg is om voor het geel te strijden. We hebben dat ook al getoond, we hebben al twee ritten gewonnen”, weerlegt hij. “Wat er met Fabio gebeurd is, weet ik niet. Hij voelde zich duidelijk niet goed. Ja, zijn opgave is een verlies voor de ploeg, maar we zijn sterk genoeg.”

Marcato

Dat hij vandaag al op zijn ploegmaats rekent, voegt hij er nog aan toe. “Naar Saint-Martin-de-Ré kan de wind opnieuw een hoofdrol spelen. Het wordt verraderlijk. Misschien zelfs moeilijker dan sommige bergritten, maar we hebben met Marco Marcato en Alexander Kristoff ervaring in dat werk.”