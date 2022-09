Tadej Pogacar toont topvorm in Montréal: “Met vertrouwen naar het WK”

Tadej Pogačar heeft zich in de GP de Montréal gebombardeerd tot een van de favorieten voor het aanstaande WK wielrennen. Na een lastige koers wist de Sloveense kopman van UAE Emirates de sprint te winnen van een elitegroep. Hij verwees Wout van Aert naar plek twee. “Dit was geen gewone sprint”, oordeelt Pogačar.

“De wedstrijd was heel zwaar. De ploeg werkte zo goed, dat was voor mij perfect. Wout is een van de beste sprinters ter wereld, maar dit is een zware aankomst. Ik heb alles gegeven in de sprint en het is gelukt. Het is ongelooflijk”, aldus Pogačar.

“Dit parcours paste heel goed bij mij. Ik heb er echt van genoten en ik had een goede dag”, gaat hij verder. “Het was een van de zwaarste koersen van het jaar. Na de Tour de France was ik niet goed in vorm, omdat ik heel veel rust had genomen en mij vooral op deze periode van het seizoen aan het voorbereiden was.”

“Vandaag had ik een goede dag en dat geeft mij heel veel vertrouwen richting het WK. Met nationale ploegen is het altijd anders koersen, maar ik heb vertrouwen en ben goed in vorm. Het gaat een zware wedstrijd worden en ik kan niet wachten om daar te starten”, zegt de 23-jarige alleskunner.