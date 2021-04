Tadej Pogacar over Waalse Pijl: “Het belooft een interessante wedstrijd te worden”

Tadej Pogačar kijkt uit naar de Waalse Pijl die woensdag op de wielerkalender staat. “We verschijnen hier met een sterke ploeg aan start en verwachten mee te kunnen doen om de winst”, geeft de Sloveen aan.

Tijdens een persconferentie daags voor de Waalse Pijl blikt de Tourwinnaar vooruit op zijn kansen in de komende heuvelklassiekers. Vanuit het Brusselse hotel waar de ploeg verblijft staat een opgewekte ‘Pogi’ journalisten te woord. “We komen hier met een sterke ploeg”, steekt de Sloveen van wal. “Ik denk dat we ook met Marc (Hirschi, red.) goede opties hebben voor de zege. We gaan hier hoe dan ook mee proberen te doen om de winst.”

“Ikzelf geniet altijd volop van de Ardennenklassiekers. Of het de goede voorbereiding is op het rondewerk? Ik denk dat als je genoeg rust pakt tussen je wedstrijden, je prima kan herstellen. Ik vind het gewoon leuk om deze koersen te rijden”, zegt de nummer drie van de voorbije Luik-Bastenaken-Luik.

Opnieuw Roglič vs. Pogačar?

Op de vraag of het morgen weer een Sloveens onderonsje wordt, is de kopman van UAE Emirates duidelijk: “Morgen is het niet wij tegen Roglič. Er zijn een hoop andere renners die mee kunnen doen om de winst. Met zoveel goede renners aan de start kan het een mooie, open koers worden. Het belooft een interessante wedstrijd te worden.”

Onlangs troffen Roglič en Pogačar elkaar in de Ronde van het Baskenland. Toen moest UAE Emirates op de laatste dag zijn meerdere erkennen in Jumbo-Visma. Brandon McNulty moest in de rit van Ondarroa naar Arrate de leiding in het algemeen klassement afstaan aan de kopman van Jumbo-Visma.

“Maar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn compleet andere koersen”, verdedigt Pogačar zijn team. “Natuurlijk was Jumbo-Visma daar erg sterk en zijn ze zeker een ploeg waar je rekening mee moet houden, maar we moeten niet vergeten dat er nog een stuk of 23 andere ploegen meedoen.”