Tadej Pogacar onder indruk van Evenepoel: “Hij verzorgt elke wedstrijd de show”

Voor Tadej Pogačar is Remco Evenepoel vandaag een van de grote favorieten voor de winst in de Ronde van Lombardije, de laatste grote klassieker van het seizoen. De regerende winnaar van de Tour de France, die debuteert in de Koers van de Vallende Bladeren, is onder de indruk van zijn twee jaar jongere concurrent van Deceuninck-Quick-Step.

Volgens Pogačar is het zoveel interessanter als iedereen op zijn instinct koerst en voluit aanvalt, zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad in aanloop naar de Ronde van Lombardije. De 23-jarige Sloveen noemt Evenepoel (21) het prototype van de renner die bijna elke wedstrijd van heel ver aangaat. “En hij slaagt er wonderwel in om het ook nog eens af te maken. Knap. Hij verzorgt elke wedstrijd de show. Voor mij is hij een van de grote favorieten voor Lombardije.”

Persoonlijk kennen ze elkaar niet echt, antwoordt de Sloveen van UAE Emirates desgevraagd. “Zoveel wedstrijden hebben we nog niet samen gereden. Maar ik maak mij geen illusies: ik ga hem de volgende jaren heel goed leren kennen. We gaan mekaar nog vaak tegenkomen.”

Volgens de tweevoudige Tourwinnaar heeft Evenepoel de kwaliteiten om België weer winst in een grote ronde te bezorgen. “Of je een grote ronde kan winnen, weet je pas op het moment dat je het echt doet. Zo was het toch bij mij. Maar Evenepoel barst van het talent en heeft al op indrukwekkende wijze grote wedstrijden gewonnen. Als hij er zijn zinnen op zet, heeft hij alles in huis om het waar te maken.”