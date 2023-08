Tadej Pogacar nog aan het herstellen van wegrit: “Tijdrit zal heel lastig worden”

Tadej Pogacar voelt de wegrit van afgelopen zondag nog steeds in de benen. De Sloveen komt aanstaande vrijdag weer in actie op het WK tijdrijden. “We zullen wel zien wat dat zal brengen”, vertelde Pogacar aan de organisatie.

“Ik voel de wegrit nog wat in de benen. We proberen die dus wat te laten draaien op de tijdritfiets, we zullen wel zien wat vrijdag zal geven. Wat ik van het parcours vind? Ja… Het is vrij lang”, lachte Pogacar na zijn verkenning. “Het is ook niet heel snel door het trage asfalt. Het zal alvast heel lastig worden.”

Een andere favoriet voor de wereldtitel is Stefan Küng, die dinsdag nog goud won met Zwitserland op de Mixed Relay. In de wegrit werd Küng vijfde. “Maar dit is compleet anders”, zei Küng met de glimlach tegen de organisatie. “Toen waren er misschien wel 45 bochten, nu zijn het er vier en dat op een parcours van bijna 50 kilometer.”

Küng: “Bijna een beetje saai”

“De finish gaat pijn doen in de benen, dat is zeker. Ik hou vooral van het tweede deel. Het eerste is bijna een beetje saai omdat je constant aerodynamisch moet gaan zitten, met je hoofd naar beneden. Daarbovenop moet je er ook voor zorgen dat je niet té snel gaat. Het wordt lastig”, besloot Küng, die vorig jaar tweede werd op het WK tijdrijden.

