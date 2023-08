Remco Evenepoel en Wout van Aert: “Zondag zagen we een Vliegende Hollander, hopelijk zien we vrijdag een Vliegende Belg”

Remco Evenepoel en Wout van Aert leven op een ontspannen manier toe naar het WK tijdrijden van vrijdag. Na de parcoursverkenning spraken de twee tenoren andermaal met de pers. “Het podium met twee lijkt me leuk. Als het maar een van ons beiden is die op het hoogste schavotje staat”, vertelde Evenepoel aan onder meer Sporza.

“Ik had natuurlijk al een lokaal rondje om los te rijden”, grapte Evenepoel met de glimlach over de wegrit van afgelopen zondag. De oud-wereldkampioen krijgt vrijdag een parcours op maat, weet hij na de verkenning. “Het is een mooie omloop waar ik in het eerste deel, dat lang rechtdoor gaat, mijn aerodynamica kan gebruiken.”

De klimmetjes in de finale op kasseien zijn zwaar, dus daar zullen we ook wat energie voor moeten opsparen”, ging de 22-jarige renner verder. Na de wegrit – zonder medaille voor hem – is Evenepoel duidelijk gebrand op meer: “Afgelopen zondag zagen we een Vliegende Hollander, hopelijk zien we vrijdag een Vliegende Belg.”

Evenepoel wijst echter niet naar zichzelf als topfavoriet, maar naar Van Aert. Laatstgenoemde ziet vier grote kanshebbers. “Het is moeilijk om te zeggen. Remco uiteraard, maar ook Ganna en Küng zijn kanshebbers die er klaar voor zijn.” En wat vindt Van Aert zelf van het parcours? “De aankomst aan het kasteel is erg mooi, ook van de kasseien in het slot hou ik wel. Alleen mochten er wat meer bochten in zitten, omdat ik die tempoverschillen beter verteer.”

