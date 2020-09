Tadej Pogačar negende in Waalse Pijl: “Beetje moe na het WK” woensdag 30 september 2020 om 17:34

Tadej Pogačar was als winnaar van de Tour de France misschien wel de grootste blikvanger aan de start van de Waalse Pijl. De Sloveen zat goed van voren op de Muur van Hoei, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats.

“De ploeg heeft vandaag heel goed gewerkt en ik kwam in een prima positie bij de Muur van Hoei aan”, liet Pogačar na afloop weten via zijn team UAE Emirates. “Ik had niet echt de benen op de laatste klim, maar ik ben niet erg teleurgesteld over het resultaat. Ik was nog altijd een beetje moe na het wereldkampioenschap, dat een erg zware wedstrijd was.”

Nu neemt de Sloveen wat rust en verlegt hij zijn focus op Luik-Bastenaken-Luik, waar hij zondag, voor het tweede jaar op rij, ook van start gaat. “Het is een parcours dat beter bij me past.”