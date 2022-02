Tadej Pogacar mag juichen op Jebel Jais, Tom Dumoulin moet vroeg lossen

De eerste bergetappe in de UAE Tour is gewonnen door Tadej Pogačar. Op de slotklim naar Jebel Jais, waar Tom Dumoulin al snel moest lossen, kwam het aan op een sprint van een selecte groep en rekende de Sloveen overtuigend af met Adam Yates en Aleksandr Vlasov. Pogačar is ook de nieuwe leider.

Nadat gisteren Stefan Bissegger de macht greep in de tijdrit en tussen de potentiële eindwinnaars de eerste verschillen gemaakt werden, stond er vandaag weer een belangrijke etappe op het programma voor de klassementsrenners. Het was namelijk tijd voor de eerste van twee aankomsten bergop in deze UAE Tour. Een vlakke aanloop van zo’n 160 kilometer zou gevolgd worden door de Jebel Jais. Deze inmiddels welbekende beklimming is ongeveer twintig kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van om en nabij de vijf procent.

Vroege vlucht krijgt grote voorsprong

De vroege vlucht bestond vandaag uit slechts twee renners: Jakob Egholm van Trek-Segafredo en Luca Rastelli van Bardiani-CSF-Faizanè. Het peloton beschouwde het duo niet als een gevaar en gaf ze een ruime voorsprong. Pas toen ze bijna acht minuten hadden, werd het tempo in de hoofdmacht door EF Education-EasyPost iets opgevoerd. Terwijl Mark Cavendish en Michael Mørkøv moesten terugkeren na een valpartij, waarbij vooral Cavendish zich bezeerde, slonk het gat langzaam maar zeker.

Op veertig kilometer van de streep hadden Egholm en Rastelli even drie achtervolgers: Jasper Philipsen, Jonas Rickaert (beiden Alpecin-Fenix) en Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo). Eerstgenoemde had de punten bij de tussensprint gepakt en reed in eerste instantie door met zijn kompanen, maar uiteindelijk liet het trio zich toch weer inlopen. Zodoende begonnen Egholm en Rastelli als eersten aan de slotklim. Ze hadden op dat moment slechts een halve minuut voorsprong, waardoor het ook voor hen voorbij was met nog achttien kilometer te gaan.

Tom Dumoulin moet al vroeg lossen

Op de klim naar Jebel Jais nam UAE Emirates over van EF Education-EasyPost. Eerst leidde Mikkel Bjerg, daarna trok George Bennett door. Door het tempo van de Nieuw-Zeelander werd het peloton beetje bij beetje meer uitgedund. Toen Bennett met nog 8,5 kilometer te gaan af moest geven en Rafał Majka doortrok, ging het een stuk sneller. Tom Dumoulin moest door deze versnelling gelijk lossen. Hij zou uiteindelijk minuten verliezen en is zodoende uitgeschakeld voor de eindoverwinning.

Het kraken van Dumoulin was het sein voor Tadej Pogačar om aan te vallen. Na een korte demarrage, liet de Sloveen zich echter weer terugzakken in de groep. Daarop waren er direct andere renners die het probeerden. Terwijl Bissegger moest passen en Filippo Ganna sterk standhield, reed er een groepje weg met onder ander Luke Plapp, Thymen Arensman en opnieuw Majka. De Pool was er ook bij, toen na het mislukken van deze poging een nieuw zestal wegreed. Chris Harper (Jumbo-Visma), Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), Gino Mäder (Bahrain-Victorious), Andreas Leknessund (DSM) en Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) zaten ook mee.

Ganna grijpt net naast leiderstrui

Ook deze kopgroep was geen lang leven beschoren. De rest keerde terug, Taaramäe doortrok voor Jan Hirt. Toen de Tsjech overnam, ontstond er een groepje met de voornaamste favorieten voor de dagzege, onder wie Pogačar, Adam Yates en Aleksandr Vlasov. Het viel echter weeral stil, waardoor we met een groep van ongeveer twintig renners begonnen aan de laatste kilometer.

In die laatste kilometer probeerde Luke Plapp het van ver. Maar João Almeida en Majka zorgden ervoor dat de Australiër weer ingerekend werd, zodat Pogačar de mogelijkheid kreeg om voor de overwinning te sprinten. Die kans greep de Sloveen met beide handen aan. Met een indrukwekkend eindschot reed hij niet alleen naar de dagzege, maar veroverde hij ook de leiderstrui. Dat deed hij door de nummer twee van het klassement, de verrassend goed klimmende Filippo Ganna, op enkele seconden te sprinten. De Italiaan staat nu tweede, op twee seconden van Pogačar.