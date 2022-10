Tadej Pogacar klopt Enric Mas en volgt zichzelf op in de Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. De Sloveen reed in de finale van De Koers van de Vallende Bladeren weg met Enric Mas, die hij in de sprint het nakijken gaf.

Om klokslag 10.10 uur vertrokken 174 renners vanuit Bergamo voor de 116de editie van de Ronde van Lombardije. Een neutralisatie en 253 kilometer later zouden ze aankomen in finishplaats Como, maar eerst wachtte hen nog de nodige beklimmingen. Zo kwamen ze in de eerste 120 kilometer al de Forcellino di Bianzano (6,3 km aan 5,3%), Passo di Ganda (9,3 km aan 7,1%), Dossena (5,5 km aan 4,9%), Forcella di Bura (18,8 km aan 2,5%) en Colle di Berbenno (4,4 km aan 6,3%) tegen.

Vervolgens, na een relatief lang tussenstuk, kregen ze nog een stel finalebeklimmingen voor de kiezen: de mythische Madonna del Ghisallo (8,7 km aan 5,4%), de San Fermo della Battaglia (2,8 km aan 6,7%), de Civiglio (4,1 km aan 10,1%) en nogmaals de Battaglia. Op de top van die laatste helling was het nog iets meer dan vijf kilometer naar de streep. Titelverdediger Tadej Pogacar was de topfavoriet, maar er waren genoeg kapers op de kust. Twee daarvan, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali, reden de laatste wedstrijd uit hun carrière.

Ontstaan vroege vlucht

Direct vanuit het vertrek waren er de nodige demarrages. Élie Gesbert was de eerste die een gaatje sloeg, maar echt wegkomen lukte de Fransman van Arkéa-Samsic niet. Toen hij was teruggepakt, waagden Alex Tolio (Bardiani-CSF-Faizanè), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) en Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) hun kans. Zij begonnen met voorsprong aan de Forcellino di Bianzano.

Achter hen was het echter nog niet stilgevallen. Op korte achterstand volgde een groepje van acht, waarvan zes renners uiteindelijk de oversteek wisten te maken. Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Davide Bais (EOLO-Kometa), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) voegden zich nog op de Forcellino di Bianzano bij de drie ontsnappers.

Pozzovivo en Nieve vallen uit

Op de Passo di Ganda, de tweede beklimming van de dag, sloot ook Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) nog aan. De vroege vlucht bestond zodoende uit tien renners. Zij pakten een maximale voorsprong van vijf en een halve minuut. Groter werd de voorsprong niet, want in het peloton begonnen Movistar, Jumbo-Visma en UAE Emirates te rijden. Daarbij gaven ze gelijk aardig gas, want het gat liep snel terug tot onder de drie minuten.

Met nog ruim 150 kilometer te gaan, werd het peloton opgeschrikt door een valpartij met daarbij Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Mikel Nieve (Caja Rural-Seguros RGA). Nieve was bezig aan zijn laatste wedstrijd als prof, maar zou de finish niet halen. De onfortuinlijke Spanjaard moest de strijd staken. Niet veel later was er weer een valpartij, nu was Domenico Pozzovivo het slachtoffer. Net als Nieve, kon het speerpunt van Intermarché-Wanty-Gobert zijn weg niet vervolgen.

Madonna del Ghisallo

Op 71 kilometer van het einde, bijna aan de voet van de Madonna del Ghisallo, werd de vroege vlucht weer ingerekend. INEOS Grenadiers had richting deze klim op kop gereden. Toen het omhoog begon te hopen, nam Jumbo-Visma het commando echter over. Door toedoen van Chris Harper dunde het peloton flink uit, maar de favorieten kwamen nog niet in de problemen. Dat veranderde toen João Almeida overnam en onder anderen Julian Alaphilippe er doorheen zakte. De Fransman kwam net na de top op een gaatje te zitten, maar wist de bres nog wel te dichten.

Na de Madonna del Ghisallo volgde een tussenfase, waar het initiatief bij UAE Emirates bleef. Zij hadden ook de controle tijdens de eerste beklimming van de San Fermo della Battaglia, waar door het hoge tempo geen aanvallen te noteren vielen. Nadat de streep in Como voor een een eerste maal gepasseerd was, begonnen we met met nog zo’n dertig renners in de voorste groep aan de Civiglio. Hier zagen we een ander beeld.

Civiglio

Het tempo lag direct hoog, wat tot gevolg had dat veel renners moesten lossen. Hierbij ook de afscheidnemende Vincenzo Nibali. Geen schande, want toen UAE Emirates in dienst van Pogacar nog eens doorversnelde, brak het volledig. Door het gebeuk van Davide Formolo konden slechts een handvol renners volgen en toen Pogacar op de pedalen ging staan, kon enkel Mas mee. Jonas Vingegaard probeerde nog naar voren te springen, maar had duidelijk niet te benen.

Mikel Landa kon wel nog terugkomen, maar moest passen toen eerst Mas en vervolgens Pogacar nog een keer doortrok. Dit laatste duo kwam dan ook gezamenlijk boven op de Civiglio. Landa zat evenwel niet ver en kon in de afdaling de aansluiting weer maken. Met z’n drieën zetten ze koers naar de San Fermo della Battaglia, die dus nog een keer bedwongen moest worden. Carlos Rodríguez en Sergio Higuita gingen nog in de achtervolging, maar hadden aan de voet al een achterstand van meer dan veertig seconden

Laatste kilometers

Op de San Fermo della Battaglia bleven de drie lang bij elkaar, totdat Enric Mas zijn troeven op tafel gooide. Landa moest overboord, maar Pogacar wilde van geen wijken weten. Toen Landa terugkeerde, deed Mas nogmaals een poging. Het resultaat was hetzelfde: Landa ging er opnieuw af, maar Pogacar kon weeral volgen. Pogacar wilde echter meer dan enkel volgen, zo bleek in de uitloper na de klim. De kopman van UAE Emirates probeerde op zijn beurt Mas eraf te rijden. De twee bleven echter bij elkaar.

Pogacar en Mas begonnen samen aan de laatste drie, vlakke kilometers naar de streep. Landa volgde op tien seconden en zou niet meer terugkomen. In de sprint om de overwinning was Pogacar Mas de baas, waardoor hij voor de tweede keer op rij de Ronde van Lombardije won. Mikel Landa finishte op de derde plek.