Tadej Pogacar: “Ik hoop volgende week naar huis te kunnen” dinsdag 10 maart 2020 om 14:58

Groupama-FDJ en Cofidis zijn inmiddels vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar Gazprom-RusVelo en UAE Emirates zitten – bijna twee weken na het stilleggen van de UAE Tour – nog altijd in quarantaine. Tadej Pogačar, een van de renners van UAE Emirates, kijkt terug op de afgelopen periode.

De meeste ploegen en renners zijn inmiddels vertrokken na een periode van quarantaine, maar UAE Emirates en Gazprom-Rusvelo zitten nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg van Pogačar besloot zelf om langer in het Midden-Oosten te blijven om verdere testen uit te voeren, aangezien verschillende leden van de formatie last hadden van de griep.

Een week geleden kwamen zes (nieuwe) besmettingen aan het licht bij mensen die actief waren in de UAE Tour. Het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. Het is niet bekend of er renners bij betrokken zijn, maar het Ministerie van Gezondheid van de VAE liet weten dat de genoemde teams opnieuw getest zullen worden op het coronavirus ‘om hun uiterste veiligheid te verzekeren’.

Pogačar testte twee keer negatief op het virus, maar mag nog altijd niet naar huis. “Vandaag is de elfde dag waarop ik opgesloten zit in mijn hotelkamer”, zo schreef de Sloveense klimmer maandag op zijn eigen website. “We verblijven in het Yas Marina hotel, wat gelukkig een zeer goed hotel is met ruime kamers”, aldus Pogačar, die zijn kamer deelt met ploeggenoot Sven Erik Bystrøm.

Wachten op informatie

De beloftevolle ronderenner heeft niet te klagen over een gebrek aan luxe, zo blijkt na een gedetailleerde beschrijving van zijn kamer. “We hebben de beschikking over een TV, Playstation en we kunnen de tijd ook doden met het kijken van series op Netflix. Verder hebben we nog een groot balkon en staan er hometrainers op onze kamer. Zo kunnen we toch blijven fietsen.”

“Het eten is ook uitstekend en wordt aan de deur van onze kamer afgezet”, zo vertelt Pogačar, die zo snel mogelijk hoopt op groen licht van de ploeg en het Ministerie van Gezondheid van de VAE. “We moesten vaak tevergeefs wachten op informatie, maar ik hoop nu dat alles zoals gepland verloopt en dat we eind volgende week weer naar huis kunnen.”