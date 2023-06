Tadej is terug! Pogacar wint Sloveens tijdritkampioenschap met vijf (!) minuten voorsprong

Tadej Pogacar, die sinds zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik niet meer in actie kwam, heeft zijn rentree niet gemist. De kopman van UAE Emirates kroonde zich donderdag met overmacht tot Sloveens kampioen tijdrijden. De nummer twee, Mark Pavlič, eindigde op meer dan vijf minuten!

Het Sloveens kampioenschap tijdrijden was dit jaar slechts 15,7 kilometer lang, maar wel bijzonder zwaar. De rit van Zgornje Gorje (op 635 meter hoogte) naar Pokljuka (1346 meter) liep namelijk constant omhoog. Spek naar de bek van Pogacar, die met een gigantisch verschil won. Marko Pavlic had vijf minuten en 14 seconden meer nodig dan de tweevoudig Tourwinnaar om het parcours af te leggen, maar werd alsnog tweede. Mihael Štajnar pakte de derde plaats, zeseneenhalve minuut achter Pogacar.

Overigens werd het Sloveens tijdritkampioenschap in 2020 op exact hetzelfde parcours verreden. Ook toen ging Pogacar er met de zege vandoor, maar destijds had hij een minuut en 27 meer nodig om de finish in Pokljuka te bereiken dan nu. Toen vond het kampioenschap twee maanden plaats voor de door Pogacar gewonnen corona-editie van de Tour de France.

Dubbel feest

Voordat Pogačar deze donderdag zijn derde Sloveense tijdrittitel bij de mannen pakte, was ook zijn vriendin Urška Žigart aan het feest. Zij verlengde in Pokljuka haar nationale titel tegen de klok door naamgenoot Urška Pintar te verslaan.