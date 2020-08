Taco van der Hoorn: “Wil me tonen voor andere ploegen” zaterdag 15 augustus 2020 om 12:25

Voor Taco van der Hoorn is de toekomst in het wielerpeloton nog ongewis. Bij Jumbo-Visma heeft hij een aflopend contract en vandaag in Dwars door het Hageland wil hij zich dan ook graag in de etalage rijden.

Dat winnen vandaag zijn doel is, vertelde hij vanochtend bij de start aan WielerFlits. “Maar of dat gaat lukken? Er moet iemand van de ploeg winnen natuurlijk, want we zijn lekker bezig en hopen dat te bewerkstelligen. Iedereen heeft een beetje een vrije rol vandaag. Als er dan iemand van de ploeg moet winnen, dan het liefst ik natuurlijk.”

Zijn ploeg Jumbo-Visma stapelt momenteel de successen op met vooral Primož Roglič en Wout van Aert. Straalt hun drive ook af op het enthousiasme van de ploeg in het Hageland? “Ja zeker. Op zich denk ik wel dat wij ook dezelfde drive hebben, alleen andere benen. En natuurlijk is Wout superprofessioneel en heeft hij alles voor elkaar.”

“Alleen, ik denk dat wij sowieso altijd willen winnen met de renners die hier nu zijn, zonder dat Wout bijvoorbeeld meedoet. Want anders is hij hier natuurlijk automatisch de kopman, wat geheel logisch is. Ik denk dat iedereen er wel zin in heeft. De druk wordt wel groot: tweede plaatsen tellen niet meer bij de ploeg.”

Belangrijke dag

Na Dwars door het Hageland gaat Van der Hoorn van start op het NK wielrennen en de Brussels Cycling Classic. “En daarna is het afwachten. Je weet het niet met corona. We gaan het wel zien daarna. Ik kijk eigenlijk vooral naar vandaag en het NK. En verder heb ik nog niet gekeken eerlijk gezegd.”

Bij zijn huidige ploeg, waar hij nu aan zijn tweede seizoen bezig is, heeft de 26-jarige renner een aflopend contract. Of er nog een kans is dat hij mag blijven, daarover wil hij liever niets zeggen. “Ik ben aan het kijken naar andere ploegen om te kijken wat er mogelijk is. Daarom is vandaag ook een belangrijke dag voor mij.”

